زيارة دولية لمرافق «البريميرليغ كاراتيه1»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

زار أمس وفد من الاتحاد الدولي للكاراتيه مرافق بطولة «البريميرليغ كاراتيه 1» بدبي، واستكمل جولته التفقدية بزيارة قاعات الاجتماعات والصالة المغطاة، والتي ستقام عليها بطولة العالم للرجال والسيدات في الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر الجاري، وكان في استقبال الوفد الدولي، اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، رئيس اللجنة المنظمة وراشد عبد المجيد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، مدير البطولة، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، وقد أبدى الوفد ارتياحه الكامل بما شاهده من تجهيزات لبطولة العالم.