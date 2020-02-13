حارب: «دولي السباحة» واثق في قدرة الإمارات على تنظيم كبرى البطولات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ثقة الاتحاد الدولي للسباحة، في قدرة الإمارات ومجمع حمدان الرياضي على تنظيم بطولات العالم للسباحة، موضحاً أن الاتحاد الدولي يتمنى إقامة البطولات دائماً في مجمع حمدان الرياضي، كونه واحداً من أفضل المجمعات الرياضية في العالم، والأول في الشرق الأوسط، القادر على تنظيم واستضافة البطولات، وحدث هذا بالفعل في السنوات الماضية، بداية من بطولة العالم عام 2010، ويستعد اتحاد السباحة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لتنظيم بطولة دبي الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي، والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وأيضاً دورة الألعاب الصيفية في بريطانيا من 1-4 أبريل المقبل، بمشاركة أكثر من 1000 سباح وسباحة من مختلف دول العالم.

وقال حارب: دبي تملك البنية التحتية التي تؤهلها لاستضافة أكبر البطولات العالمية في السباحة، ولدينا بطولة دبي الدولية، وبعد ذلك سيكون الاتحاد الدولي على موعد مع تنظيم بطولة العالم للسباحة في أبوظبي، وهو ما يؤكد ريادة الإمارات في هذا المجال، وأدعو كافة السباحين إلى التواجد في البطولات العالمية التي لها طابع آخر وخبرات كبيرة وأجواء مختلفة، وأضاف: لدينا الثقة الكاملة في اتحاد السباحة لتنظيم البطولة، التي بالتأكيد سينتج عنها مكتسبات تخدم برنامج مشروع إعداد بطل أولمبي.