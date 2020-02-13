«الرياضات البحرية» يثمّن جهود الأندية الدولية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أشاد اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، بالدور الكبير الذي تلعبه الأندية الدولية البحرية في الدولة، من أجل تطوير واستمرار الأنشطة والفعاليات التي يشرف عليها الاتحاد، مثمّناً التعاون القائم بينه وجميع الجهات، الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية في سير برامج الموسم الرياضي البحري الحالي، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد، أول من أمس، في مقره بدبي، بحضور حريز المر محمد بن حريز رئيس الاتحاد والأعضاء، وأثنى المجلس على جهود الأندية البحرية الواضحة في إتاحة الفرص للجيل الصاعد من أجل ممارسة الرياضات البحرية بالصورة الصحيحة.