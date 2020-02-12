داسيلفا: كلباء يمر بفترة حرجة وهدفنا الفوز

المصدر: كلباء - محمد فض

أكد المدرب خورخي داسيلفا مدرب كلباء بأن مباراة العين المؤجلة من الجولة الـ 14 ستكون صعبة على الفريقين. مشيراً إلى قوة الفريق الزائر لكلباء يوم الجمعة المقبل.

وأكد داسيلفا أن فريقه يبحث عن وضعية جيدة للخروج من دوامة الهزائم التي لحقت به خلال الجولات الماضية، وقال إن الفريق يمتلك رغبة كبيرة في الفوز في ظل الاستعدادات الجيدة للنمور. مشيراً إلى جاهزية جميع اللاعبين وأن المعنويات في معسكر كلباء تبدو عالية.

وطالب داسيلفا الفريق بالتركيز العالي طوال زمن المباراة. معربا عن أمله في أن تكون مواجهة الجمعة المقبلة بداية جديدة لحصد النقاط. ونوه بأن الجميع يستشعر خطورة وصعوبة المرحلة التي يمر بها الفريق. وأكد ثقته الكبيرة باللاعبين على تجاوز هذه المرحلة والفوز بنقاط المباراة.

من جانبه قال محترف كلباء الهولندي نافاروني فوور، بأن ظهوره الأول مع الفريق في المباراة الماضية كان بشكل إيجابي. وأنه يسعى أمام العين من أجل الفوز، وأوضح: "سنلتزم بتعليمات وتوجيهات المدرب داسيلفا حتى يتحقق لنا الهدف المنشود". مشيراً إلى أن الفريق سيسعى إلى ترجمة الفرص إلى أهداف".