الشارقة يتمسك بصدارة دوري السلة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

شهدت مباريات الجولة الثانية في إياب مسابقة دوري كرة السلة أول من أمس، فوز البطائح على العين 105-47، والنصر على الوحدة 103-88.

كما سجلت الجولة، حصد الشارقة لانتصاره الـ11على التوالي على مضيفه الظفرة 90-80، واستمر شباب الأهلي في مطاردة الصدارة، بفوزه على الجزيرة 87-76، وتفوق بني ياس على ضيفه الوصل 87-69،.

وبهذه النتائج عزز الشارقة مركزه الأول برصيد 22 نقطة كاملة، بفارق نقطة عن شباب الأهلي، فيما ظل النصر والبطائح بمركزيهما الثالث والرابع برصيد 20 و19 نقطة، ويأتي الوصل خامساً 17 نقطة، وبني ياس سادساً 16 نقطة، والظفرة سابعاً 14 نقطة، ثم الوحدة والجزيرة والعين.