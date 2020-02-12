تعديلات في مسارات طواف الإمارات 2020

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة العليا المنظمة لطواف الإمارات في إطار سعيها المتواصل لتطوير وترقية المسارات للدراجين في النسخة الثانية من السباق العالمي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، عن إجراء تعديلات على مسارات المراحل لضمان تحقيق التنوع والتوازن في مراحل الطواف السبع وبما يتناسب مع جميع الدرّاجين والفرق العالمية المشاركة.

وستبدأ المرحلة الأولى من الطواف 23 فبراير الجاري، بمرحلة «واحة دبي للسيليكون» لمسافة 148 كم، وينطلق الدراجون من ذي بوينت في نخلة جميرا.

حيث يتجهون نحو منطقة القدرة (بطريقها المخصص للدراجات )، ثم يلي ذلك المرور بمنطقة صحراوية قبل العودة ثانيةً إلى المدينة والوصول إلى خط النهاية بمسافة قصيرة.

في حين تنطلق المرحلة الثانية يوم 24 «حتا – سد حتا» لمسافة 168 كم، من جبال الحجر من حتا (قرية تراثية) ويمر المسار عبر جبال الحجر والصحراء المحيطة بها على طرق واسعة ومستقيمة تتميز بتموجاتها المتواصلة.

وبعد الوصول إلى نقطة الانعطاف في الفجيرة يلتف المسار عائدًا نحو حتا، ثم يتجاوز منطقة المنيعي وينعطف نحو الحويلات ومنها إلى حصن حتا، ويتضمن هذا الامتداد من المسار على تجاوز طريقين صاعدين قصيرين مع منحدرات بنسبة 10%.

نقطة ربط

وتربط مرحلة الإمارات الثالثة يوم 25 الجاري «المرموم – جبل حفيت» لمسافة 184 كم، بين دبي وأبوظبي، وبعد مغادرة القدرة، يمر المسار في الصحراء على طرق طويلة مستقيمة إلى أن يصل إلى مدينة العين، حيث يمر الدراجون بالكثير من معالم المدينة.

ويستمر المسار نحو المبزرة الخضراء ليبدأ الصعود الأخير لجبل حفيت بطول 10 كم، وينحدر نحو 9-8% ويصل ذروته عند 11% على بعد 3 كيلومترات من خط النهاية.

وفي المرحلة الرابعة «بنك الإمارات دبي الوطني» لمسافة 173كم والتي ستنطلق 26 الجاري، يتحوّل الممشى الشهير الذي يتخلل شوارع دبي إلى مسار مفضل للسباقات، وتنضم هذه المرحلة إلى المسار النظامي الذي يمر عبر معالم مشهورة.

مرحلة «أدنوك»

وأما المرحلة السادسة الصحراوية «أدنوك» لمسافة 158 كم، تنطلق يوم 28 الجاري، حيث يبدأ المسار من الرويس،.

والذي يمتد ما بين البحر وحتى أطراف الصحراء، ويحافظ أول جزء من المسار على استقامته مسافة 60 كم تقريبًا قبل دخول المحطة الأخيرة وهي مضمار المرفأ، وتتبع المرحلة السابعة والختامية «أبوظبي» لمسافة 127 كم، التي تقام 29 فبراير الجاري، المسار الكلاسيكي لطواف أبوظبي «سابقاً» حول المدينة.

والانطلاق من جزيرة المارية، ويمرّ المسار بالعديد من المناطق السياحية الخلابة في العاصمة حتى خط النهاية.

المرحلة الجبلية

تقام المرحلة الخامسة «العين» لمسافة 162كم، ستقام 27 الجاري، وهي المرحلة الجبلية الكلاسيكية التي ظهرت بشكل منتظم في طواف أبوظبي السابق، تتكون من مسار مألوف يدور حول العين ويمر بالعديد من المعالم المهمة ( حديقة العين للحيوانات، القطارة، هيلي، واحة العين) إلى أن يصل إلى المبزرة الخضراء.

حيث يبدأ بصعود جبل حفيت لمسافة 10 كيلومترات حتى يصل إلى خط النهاية.