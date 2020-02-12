أبطال الإمارات جاهزون لمونديال الدراجات المائية

المصدر: دبي، أبوظبي - البيان الرياضي

يستهل أبطال الإمارات والعالم للدراجات المائية مشوارهم غداً، في منافسات الجولة الأولى لبطولة العالم للدراجات المائية، التي تستضيفها مياه دولة الكويت وتستمر حتى السبت المقبل.

وتبدأ الفعاليات اليوم، بالفحص الفني للدراجات المشاركة وبدء التسجيل الرسمي في الجولة، وتشهد البطولة انطلاق 3 مراحل على مستوى بعض الفئات، مع توزيع محكم للنقاط ودقيق خلال جميع المراحل التي تشهدها البطولة.

ويمثلنا في الجولة الافتتاحية، نجما مؤسسة الفيكتوري تيم كل من بطلنا الأولمبي الإماراتي علي اللينجاوي.

ضمن فئة محترفين جالس جي بي 1، في أول ظهور بهذه الفئة، للمتسابق الإماراتي اللينجاوي الحاصل على ذهبية دورة الألعاب الآسيوية في أندونيسيا 2018.

ومعه المتسابق النمساوي كيفين رايتير، بطل العالم في فئة محترفين واقف -جي بي 1 الموسمين الماضيين، إلى جانب مشاركة فريق أبوظبي المؤلف من، راشد الملا بطل العالم في فئة الحركات الاستعراضية الموسمين الماضيين 2018 و2019، إضافة إلى المتسابقين راشد الطاير، وسلمان العوضي.

كما تتواجد أيضاً المتسابقة السويدية إيما نيلي نجمة فريق أبوظبي وحاملة لقب فئة واقف سيدات عن الموسم الماضي.

وتأتي البطولة كي تكون أهم حدث عالمي على مستوى الدراجات المائية، خاصة وأنها تحمل حضور ومشاركة الفئات الأقوى على المستوى الدولي.

وتستقطب أقوى المحترفين دوماً، للمشاركة ودخول التحدي، بالإضافة إلى حضور ومشاركة عدد من النجوم الإماراتيين في هذه الجولة.

ويمتد موسم بطولة العالم للدراجات المائية 2020 إلى سبع جولات كاملة.

حيث البداية من الكويت في فبراير الحالي، ثم تتواصل المنافسة في جولات البطولة في القارة الأوروبية وقارة آسيا حتى ديسمبر المقبل، وهو موعد الجولة الختامية من البطولة والتي ستقام في إمارة الشارقة.