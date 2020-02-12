آل علي: نقاط الأولمبياد أولوية بـ«دوري الكاراتيه»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد راشد عبد المجيد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، أن المنافسة على منصات تتويج الدوري العالمي للكاراتيه هذا العام، ستكون صعبة للغاية لجميع اللاعبين لأهمية تجميع النقاط للتصنيف العالمي المؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال: جولة دبي 2020 ضمن جولات الدوري العالمي للكاراتيه المؤهلة للأولمبياد، تضم النخبة من أبطال العالم، ومعظم اللاعبين الأوائل في التصنيف العالمي والأولمبي، ووجه شكره إلى اللجنة المنظمة برئاسة اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، لحرصه الدائم على متابعة كل كبيرة وصغيرة مما زاد من إبداع اللجنة.