8 فرق تتنافس في بطولة «ستاندرد تشارترد» الذهبية للبولو

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلن رجل الأعمال محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، عن مفاجأة من العيار الثقيل، في مؤتمر صحفي عقد أول من أمس، بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، لإجراء قرعة بطولة بنك ستاندرد تشارترد الذهبية للبولو 2020، التي تشهد مشاركة 8 فرق، أن مجلس دبي الرياضي، رصد نصف مليون درهم للفائزين.

بحيث يحصل الفريق صاحب المركز الأول على كأس البطولة ومبلغ 350 ألف درهم، فيما ينال الوصيف كأس المركز الثاني ومبلغ 150 ألف درهم، علماً بأن البطولة تنطلق الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 6 مارس المقبل.

كما أعلن الحبتور في سياق المفاجآت أن اللجنة المنظمة للبطولة، رصدت 350 ألف درهم إماراتي لأصحاب الحظ السعيد من جماهير اللعبة والمتابعين على أرض الواقع بساحات البطولة .

والتي يحتضنها منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية، وحضر المؤتمر سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي ونائبه ناصر آل رحمه وعلي حماد رئيس الأسواق في بنك ستاندرد تشارترد بالشرق الأوسط وجوزيف طيار مدير عام بنتلي الإمارات.

مجموعتان

وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الفرق الثمانية إلى مجموعتين ضمت الأولى فرق غنتوت والشيخة علياء وذئاب دبي وأبوظبي، فيما ضمت الثانية فرق الإمارات والحبتور وزيدان وبنجاش.

وسوف يقص شريط الافتتاح فريقا الشيخة علياء وذئاب دبي، تعقبها مباراة غنتوت مع أبوظبي، وتوجه الحبتور بالشكر والتقدير لهذه الخطوة الرائدة من مجلس دبي الرياضي.

وخص بالشكر البالغ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعمه للرياضة بصفة عامة والبولو بصفة خاصة، وبدوره، أشاد سعيد حارب بما شهدته رياضة البولو من تطور مذهل قفز باللعبة من المحلية إلى العالمية لتحلق في آفاق لم تصل إليها لعبات كثيرة أقدم منها، ونوه إلى أن أسرة الحبتور أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير هذه اللعبة ووفرت بنية تحتية رائعة ونادياً وملاعب وغيرها من المنشآت العالمية.