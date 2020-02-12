حمدان بن محمد يشهد تحديات هجن الشيوخ في مهرجان المرموم

المصدر: دبي-ياسر قاسم وعلي الظاهري

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، منافسات اليوم قبل الأخير لمهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة.

في تحفة الميادين «ميدان المرموم»، أمس، بحضور الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مالك مؤسسة هجن زعبيل، وعدد من الملاك ومحبي سباقات الأصايل.

وأقيمت أمس سباقات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ وتضمنت 27 شوطاً بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية وخصصت فيها جوائز نقدية و13 شوطاً في المساء على السيارات لمسافة 8 كيلومترات.

وأهدت «فزعة» هجن الرئاسة صدارة و«ناموس» الشوط الرئيس للحول المحليات بقيادة المضمر «الظافر» علي جميل الوهيبي.

وعززت «الفارعة» انتصارات هجن الرئاسة في الشوط الثاني للحول المهجنات بقيادة المضمر «العملاق» سلطان محمد الوهيبي.

وانتزع «شاهين» لهجن العاصفة صدارة ثالث الأشواط للزمول المحليات، تحت قيادة المضمر المتميز غياث الهلالي.

وحقق «مزعل» للشيخ محمد بن بطي آل حامد صدارة الزمول المهجنات في رابع الأشواط بقيادة المضمر مختار أحمد عبدالملك.

ونالت «زعفرانة» صدارة الشوط الخامس «حول محليات» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي، وظفرت «منصورة» لهجن الرئاسة بصدارة الشوط السادس «حول مهجنات» بقيادة المضمر أحمد ماجد الخيلي.

وحلق «شاهين» بصدارة الشوط السابع «زمول محليات» لهجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، وتصدر «شاهين» لهجن زعبيل الشوط الثامن «زمول مهجنات».

ونالت «شواهين» لهجن الرئاسة صدارة الشوط التاسع «حول محليات»، وهيمنت «الشاهينية» لهجن الرئاسة على صدارة الشوط العاشر «حول مهجنات».

وتصدر «شاهين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الشوط الحادي عشر «زمول محليات» بقيادة المضمر سيف عتيق العميمي.

وسيطر «شاهين» لهجن زعبيل على صدارة الشوط الثاني عشر «زمول مهجنات»، واختتمت «الشاهينية» انتصارات هجن العاصفة بقيادة المضمر غياث الهلالي، بانتزاع صدارة الشوط 13 «حول محليات».

وبدأ اليوم العاشر للمهرجان صباح أمس بإقامة 14 شوطاً في تحديات سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، لمسافة 8 كلم .

وحازت مؤسستا العاصفة والرئاسة نصيب الأسد باعتلاء المركز الأول في 12 شوطاً بواقع 7 انتصارات حققتها هجن العاصفة و5 للرئاسة.

إسدال الستار اليوم

يسدل الستار على النسخة الثالثة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، اليوم من خلال المنافسة الساخنة التي يشهدها اليوم الأخير للمهرجان على رموز الكبار لهجن أبناء القبائل.

وسيكون الموعد مع الرمزين الأهم في المهرجان، وهما سيفا ولي عهد دبي للحول المفتوح والإنتاج من خلال الشوطين الأول والرابع.

وسيحصل الفائز بالسيف على ثلاثة ملايين درهم، والوصيف 800 ألف درهم، و500 ألف درهم للثالث، و300 ألف درهم للرابع.

ومئتي ألف درهم للخامس. وبالمقابل سيكون التنافس على خنجري الزمول المفتوح والإنتاج من خلال الشوطين الثاني والثالث.

ماراثون اليوم الوطني يزين الختام

أكمل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كل التجهيزات والاستعدادات اللازمة للنسخة الخامسة من ماراثون اليوم الوطني للهجن، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن.

وسيقام الماراثون في التاسعة من صباح اليوم بالتزامن مع اليوم الختامي لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة بالمرموم.

وكان المركز قد نظم هذا الموسم سباقات تمهيدية لدعم الفئة العمرية من 30 سنة فما فوق، وتحفيزها على تضمير الهجن، وبالتالي، خوض السباق السنوي الذي تبلغ مسافته 11 كيلومتراً.