صقور حمدان بن محمد تحصد الناموس في بطولة فخر الأجيال

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تفوقت صقور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور لتثبت قدرتها مرة أخرى في فئة حر وحش فرخ وجرناس وانتزعت المراكز الأولى بجدارة.

وحصد الطير «الشبابي» المركز الأول في شوط حر فرخ رئيس، وأحرز الطير «شيبوب» الريادة في شوط حر جرناس رئيس، وذلك في يوم حافل بالمنافسات الندية في البطولة التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، بمشاركة نخبة الصقارين.

وفي مكرمة سخية ومتجددة، وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد، بمنح جائزة المركز الأول التي حققها في السباقين إلى من يليه على قائمة الترتيب، وذلك لتحفيز المشاركين ودعمهم وحثهم على استدامة تراثهم الوطني.

وثمن راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، المشاركة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، متمثلة بأجود طيوره وأكثرها قوة، ليكون الداعم والقدوة في هذه البطولات التراثية، الأمر الذي يجسد حرصه على تشجيع وحث المشاركين في هذه المنافسات التي تقام بدعم سخي من سموه.

من جهتها، عبرت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن فخرها بمشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لكونها رافداً متجدداً من عطاء سموه وحرصه على استمرارية هذه البطولات.