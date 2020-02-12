«عربية السيدات» تُختتم اليوم

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

يسدل الستار في السابعة مساء اليوم في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وذلك بنهائي الألعاب الجماعية (السلة والطائرة) والتي تحتضنها صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

في ختام فعاليات النسخة الخامسة والأضخم بتاريخ الدورة والتي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة منذ الثاني من فبراير الجاري، ونافس على ألقاب مسابقاتها الأولمبية التسع لاعبات 78 نادياً مثلن 18 دولة عربية.

وواصلت لاعبات الإمارات تقديم المنجزات الرياضية اللافتة في منافسات المبارزة سلاح الايبيه والفلوريه للفردي والفرق، بعد أن حققن 9 ميداليات ملونة بواقع (4 ذهبية، 3 فضية، 2 برونزية)، لتتصدر الإمارات قائمة النتائج في ختام منافسات المبارزة.

ذهب الايبيه

وحصد نادي الشارقة الميدالية الذهبية ضمن منافسات سلاح الايبيه، بينما عزّز بني ياس حمولة الإمارات من الميداليات بحصده المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وعلى صعيد منافسات سلاح فلوريه للفرق حقق بني ياس الميدالية الذهبية والمركز الأول بفوزه على الشارقة، لتحرز لاعبات الشارقة الميدالية الفضية.

تتويج

وعقب نهاية المنافسات قام المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة،.

والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيسة لجنة الإشراف والمتابعة للدورة، وعلي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي أمين عام اتحاد الإمارات للمبارزة، بتكرم اللاعبات الفائزات.