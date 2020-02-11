4 مواجهات قوية في دوري اليد

المصدر: (دبي- فائز بجبوج)

تقام اليوم أربع مواجهات قوية في إطار الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري العام للرجال لكرة اليد، أبرزها لقاء النصر والشارقة.

حيث يتطلع العميد بعقر داره لإيقاف قطار انتصارات الشارقة المتصدر بالعلامة الكاملة 30 نقطة، وفي نفس الوقت يأمل الأزرق من خلال الفوز اليوم، مشاركة شباب الأهلي الوصيف برصيد 28 نقطة لكل منهما.

وينشد فريق شباب الأهلي العودة من دار الزين بفوز مهم على العين يمنحه اعتلاء قمة البطولة، في حال تعثر فريق الشارقة أمام النصر، بينما العين يأمل العودة لسكة الانتصارات ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، وتشهد الجولة كذلك، لقاء الوصل مع مضيفه الوحدة، ويتطلع الفريقان للفوز لتحسين مواقعهما بسلم الترتيب العام، وخاصة العنابي الذي يحتل المركز العاشر 12 نقطة، ويطمح إلى تحقيق الفوز الأول له للهروب من القاع، وسيحل فريق مليحة السابع 18 نقطة ضيفاً على فريق بني ياس الثامن برصيد 13 نقطة، وتختتم الجولة بلقاء الجزيرة الخامس 20 نقطة مع الظفرة التاسع 13 نقطة.