وولي يتقدم في «السباق إلى دبي»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نجح الأسترالي مين وولي، في التتويج بأول لقب له في الجولة الأوروبية للغولف، بعد فوزه ببطولة هاندا فيك المفتوحة، ومعها انتقل من المركز 52 إلى المركز 11 في ترتيب «السباق إلى دبي».

في طريق قطع بطاقات التأهل للمشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية التي تعد البطولة الختامية للجولة الأوروبية، التي تضم أفضل 50 لاعباً على مدار الموسم.

والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، وبعد حصوله على المركز الثاني، في بطولة هاندا فيك، كسب الأسترالي ريان فوكس 222 نقطة لينتقل من المركز 70 إلى المركز 19 في لائحة ترتيب «السباق إلى دبي».