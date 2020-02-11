إثارة وندية في دوري الإمارات للصيد بالصقور

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حملت منافسات دوري الإمارات للصيد بالصقور، الذي ينظمه حالياً نادي أبوظبي للصقارين ومركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الإثارة والندية في منافسات الجولة التي أقيمت أمس، في منطقة الروية بدبي، بعد خمس مواجهات تفوقت فيها فرق: لهباب والصاعقة والصيرمي وقوست والوثبة.

حيث تفوق فريق لهباب على فريق الشعيب بأربعة أشواط دون رد، بعدما حققت طيوره أفضل الأزمنة بواسطة الطيور «الكأس والأبجر وأوتار والنخبة).

فيما تغلب فريق الصاعقة على فريق الغربي بنتيجة 3-1، بواسطة الطيور»سهام وبشاير والنمساوي«، فيما جاء فوز الغربي بشوط وحيد بالطير»شهاب«، وتفوق فريق الصيرمي على فريق الطف برباعية دون رد، عبر الطيور»تي 113 والشميمي وهماليل ومنصور)، وحقق فريق قوست الفوز على فريق حبشان بنتيجة 3-1، عبر الطيور «تي 22 وشندارة وحزام»، فيما حقق حبشان الفوز بشوط بالطير «بي 1»،

وجاء مسك الختام بفوز فريق الوثبة على فريق النخبة بنتيجة 3-1، وتفوق الوثبة بواسطة الطيور «غطرس واليمامة وسويحان»، فيما كسب النخبة شوط بالطير «قسورة».

واعتبر محمد عبدالله بن دلموك، مدير إدارة الدعم المؤسسي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الملاحظة الأهم هو الاهتمام القوي من الجميع بمنافسات دوري الإمارات للصيد بالصقور، من الصقارين والجمهور والمتخصصين بهذا المجال.

وتحديداً مع متابعة بعض الطيور بالاسم ممن حقق ألقاباً في مختلف البطولات، وقال: طريقة حساب نقاط الدوري أمر مهم للغاية خصوصاً مع وجود فوارق الأشواط في الحسابات، وهو ما جعل الفرق تركز على الفوز بفارق الأشواط وليس فقط مجرد الفوز فقط، فيما نرى فرقاً بدأت ترتدي زياً موحداً بشعارات، وهو أمر يعكس الجدية والرغبة في تطوير هذه المسابقة في السنوات المقبلة.

وهو ما يجعلنا نفكر بوضع هذه القواعد في النسخة المقبلة من خلال وجود زي لكل فريق وشعار خاص به، ونحن سعداء للغاية بالنظر للفارق الشاسع بين بدايتنا قبل سنوات طويلة بتقنيات يدوية، فيما وصلنا حالياً نظام حديث ومتبع في جميع مناطق الدولة والمنطقة.