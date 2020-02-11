النيادي: أكاديمية كلباء للعلوم الرياضية خطوة رائدة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أشاد عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ، بالمكرمة السخية المقدمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء أكاديمية العلوم الرياضية في مدينة كلباء، كرؤية ثاقبة وخطوة رائدة متقدمة، تعد فريدة من نوعها في العالم العربي.

والتي يأتي قيامها بالتعاون مع أعرق الجامعات العالمية المتخصصة في مجال العلوم الرياضية، بعد أن وجه سموه بأن تشمل الدراسات الفسيولوجية التي تكتسب أهمية لجسم الإنسان، بجانب علوم الأغذية التي تنعكس على صحة الإنسان وغيرها من العلوم الرياضية التي تسهم في استقطاب نخبة من الرياضيين في مختلف المجالات.

والتي ستمنح درجة الدبلوم الرياضي، ما يؤكد أهمية تلك الأكاديمية الرياضية التي تعتبر نقله حضارية ستنعكس إيجابياتها على رياضة الإمارات في المستقبل القريب.

وبالتالي ستساعد في تنمية وتطوير القدرات الرياضية وتطوير المهارات الفطرية لشباب الإمارات، مما يساعد على تخريج نخبة من القيادات الرياضية دعماً لرياضة الإمارات وفقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي يجب أن تعتمد على العلم الحديث للحاق بركب الدول المتقدمة في مجالات التنظيم والإدارة وفن القيادة، بجانب دورها المجتمعي والثقافي.

وأضاف النيادي: لا شك أن توجيهات سمو حاكم الشارقة تعتبر تأكيداً على متابعة سموه للشأن الرياضي والاهتمام المستمر بالبنية التحتية وتأهيل الكوادر الرياضية لمواكبة متطلبات المستقبل، مما يسهم في تأهيل وتطوير القيادات الرياضية الشبابية التي يمكن أن تقود رياضة الإمارات في المستقبل القريب، اعتماداً على العلم الحديث، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة والمساهمة في تطوير الحركة الرياضية على مستوى الدولة.