5 ميداليات لمبارزة الشارقة في «عربية السيدات»

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

حققت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة حضوراً قوياً على منصة التتويج، بعد اكتساح منافسات فردي سلاحي (الايبيه والفلوريه).

وحصولهنّ على 5 ميداليات (ذهبيتان - فضيتان - برونزية)، فيما حصلت لاعبات البحرين على 3 برونزيات، وذلك عقب انتهاء منافسات المبارزة أمس، بنادي الثقة لأصحاب الهمم، ضمن النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، والتي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

حصلت على الذهبية الإماراتية الأولى، الاعبة العنود مبروك السعدي، في سلاح الايبيه، وفازت زميلتها زينب محمد الحوسني بالفضية، ونالت لاعبتنا دانة حميد ولاعبة البحرين مرام محمد الميدالية البرونزية مناصفة.

وجاءت الذهبية الثانية لسيدات الشارقة، في سلاح الفلوريه عبر اللاعبة لطيفة سالم الحوسني، ونالت زميلتها نورة محمد البريكي الفضية، وحققت لاعبتا البحرين ليلى فردين وسمية خالد البوعينين الميدالية البرونزية.

وفي منافسات الكرة الطائرة، حجزت أندية المجمع البترولي الجزائري وسبورتنج المصري والصفاقسي التونسي مقاعدها في المربع الذهبي.

وكان المقعد الأخير من نصيب نادي سيدات الشارقة بالفوز على سيدات نادي الوصل بنتيجة 3-2 في كلاسيكو إماراتي مثير، وفي ألعاب القوى، نجحت لاعبات نادي الشارقة في تحقيق ذهبيتين وفضيتين و4 برونزيات، ليرفعن رصيدهن إلى 11 ميدالية ملونة منها (4 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات).

القطامي يشيد بالدورة

وأشاد معالي حميد محمد القطامي، النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالدورة وارتفاع المستويات الفنية في الألعاب المدرجة بها .

وقال: إن الجهود التي تبذلها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ورعايتها الكريمة ساهمت في إطلاق حدث يمثل مكتسباً إنسانياً رياضياً وحضارياً أصيلاً، كما يعد تأكيداً وبرهاناً جديداً على اهتمام دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة وحكومتها الرشيدة بالرياضة عموماً ورياضة المرأة على وجه الخصوص.

وأضاف: باتت دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات مكتسباً رياضياً بالغ الأثر في المشهد الرياضي العربي العام، بما تتيحه من فرص للرياضيات لممارسة الرياضة والاستفادة من مقدراتها في دعم قدراتهن الصحية والبدنية والمهارية علاوة على كونها جسراً لبناء العلاقات والروابط الإنسانية من خلال تلاقي هذا الكم الهائل من الرياضيات الشقيقات تحت مظلة حدث واحد يعلي شأن الرياضة وقيم التنافس الشريف.