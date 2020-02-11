«طواف الإمارات» تناقش الاستعدادات

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد العقيد جمعة سالم بن سويدان، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس اللجنة الأمنية لطواف الإمارات للدراجات الهوائية.

وطواف دبي النسائي الدولي، على ضرورة إتمام كافة الترتيبات والإجراءات الإعلامية المتعلقة بالطوافين، مشدداً على أهمية التركيز على الدقة في الإعلان عن مواعيد إغلاق وفتح الشوارع.

وتسيير مرور الدراجين في طرقات دبي، والطرقات الأخرى للحفاظ على سلامة المتسابقين، وتوفير الانسيابية لحركة السير والمرور، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الأمنية، وناقش الحضور، التنسيق بين الجهات بشأن توحيد الرسائل الإعلامية وإصدارها من جهة واحدة، وتشكيل فريق عمل إعلامي موحد بين الجهات المعنية للتنسيق.