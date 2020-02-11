حمدان بن محمد يشهد سباقات الكبار للقبائل بمهرجان الهجن

المصدر: دبي - ياسر قاسم، علي الظاهري

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، تحديات الكبار في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل.

وذلك ضمن مهرجان سموه للهجن العربية الأصيلة، كما تابع السباقات الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس، وأقيمت في الفترة المسائية 12 شوطاً لمسافة 8 كلم للمحليات والمهجنات وكانت جائزة المركز الأول فيها جميعاً سيارة فاخرة «نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، فورد ستيشن، نيسان سفاري»، بينما حصل أصحاب المراكز حتى العاشر على جوائز نقدية قيمة.

نجحت «وصايف» بشعار صعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي في حسم قمة الشوط الرئيس للحول المحليات وذلك بتقديمها أداءً متميزاً قادها للصدارة في 12:30:4 دقيقة، وظهر الشعار المتميز لهلال محمد بن طراف المنصوري من خلال ثاني الأشواط والمخصص للحول المهجنات وذلك بتقديمه «عواصف» على القمة مسجلة زمناً قدره 12:30:1 دقيقة.

وأعلن «وافي» المملوك لحمد راشد حمد غدير الكتبي عن شعار مرغم بقوة من خلال الشوط الثالث للزمول المحليات معلناً مواصلة مشوار إنجازاته بالحصول على الصدارة في 12:46:0 دقيقة، وذهب ناموس الشوط الرابع إلى سعيد جابر عبدالله محمد والذي قدم «القفاي» على المركز الأول للزمول المهجنات بعد أن قطع مسافة السباق في 12:48:7 دقيقة.

فيديو رائع

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات رائعة في تسجيل «فيديو» لسموه داخل عزبة هجن العاصفة، حيث خص سموه المطية «إعمار» التي تعد من أبرز السلالات في هجن العاصفة بالاهتمام في مشهد يدلل على العلاقة بين سموه وهجن العاصفة.

وتعد هجن العاصفة من أبرز المؤسسات التي تنتمي إليها «إعمار» و«الفارس» من أبرز مؤسسات الهجن، التي تحقق نتائج رفيعة المستوى في السباقات الكبرى، زيادة على أنها من أنقى سلالات الهجن العربية الأصيلة.

أشواط الإنتاج

أقيمت 10 أشواط للإنتاج أسفرت نتائجها عن فوز «غبة» المملوكة لعبيد بالحلوس ذيبان العامري بزمن 12:34:7 دقيقة .

وكان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، وبالمقابل ظهرت «هملولة» بشعار طويرش عبدالله حلوس العفاري في الشوط الثاني للحول المهجنات وحصلت على الناموس بتوقيت بلغ 12:37:2 دقيقة.

وجاء «مخدد» ملك حمدان مسلّم سعيد الدرعي ليحصد ناموس الشوط الثالث للزمول المحليات عندما كان الزمن 12:47:8 دقيقة، وحسم «مداهم» لمحمد سليّم سالم العفاري الشوط الرابع للزمول المهجنات وذلك بتوقيت قدره 12:54:1 دقيقة.

وحققت «ظن» لهلال عيضة هلال المزروعي لقب الشوط الخامس للحول المحليات في 12:37:2 دقيقة فيما نالت «ظبية» لخليفة علي الكتبي لقب الشوط السادس للحول المهجنات في 12:43:9 دقيقة وظفر «شاهين» علي سعيد المزروعي بصدارة الشوط السابع للزمول المحليات في 12:57:82 دقيقة .

وحقق «سراب» لخليفة الحميري لقب الشوط الثامن للزمول المهجنات في 12:56:8 دقيقة واعتلت «الذيبة» صدارة الشوط التاسع للحول المحليات لعلي الكتبي في 12:42:9 دقيقة، فيما نالت «بنت صوغان» لجمعة بن حميدان لقب الشوط العاشر للحول المهجنات في 12:38:3 دقيقة.

نتائج

أسفرت نتائج الستة أشواط الفترة الصباحية عن فوز «العزرة» لمحمد زايد خلفان المنصوري بالشوط الحادي عشر للحول المحليات في 12:48:7 دقيقة و«راهية» لخليفة سلطان السويدي بالشوط الثاني عشر للحول المهجنات في 12:39:8 دقيقة .

ونال «ملفت» لناصر العوضي يحيى المنهالي صدارة الشوط الثالث عشر للزمول المحليات في 13:04:9 دقيقة وحقق «أشقر» لمحمد عتيق زيتون المهيري صدارة الشوط الرابع عشر للزمول المهجنات في 13:09:6 دقيقة وحقق «غنادير» لموسى عبدالعزيز عبدالله الموسى صدارة الشوط الخامس عشر للحول المحليات في 12:47:1 دقيقة .

واختتمت «مراسيل» لأحمد سعيد علي بن حلوة الكتبي انتصارات الصباح بلقب الشوط السادس عشر للحول المهجنات في 12:47:0 دقيقة.

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يشهد نادي دبي لسباقات الهجن، مساء اليوم، فعاليات مزاد مختبر الجزيرة للأبحاث البيطرية للفطامين، وتعرض من خلال المزاد الذي سيقام على منصة ميدان المرموم 24 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن.

ومن أبرز الزمول التي سيستعرض عيالها في حلبة المزايدة، زمول هجن العاصفة (الشبابي، عالي وطحان)، وزمول الشيخ سيف بن محمد آل نهيان (مداهم، غريب، القائد براق، الصويغي، القرشي، سراب ولد القريشية ومجد ولد طماشه).

وزمول الشيخ طحنون بن محمد (شاهين المهيري والوسمي)، بالإضافة إلى (مناور بعير الشيخ خليفة بن سيف آل نهيان). وأكمل نادي دبي لسباقات الهجن تحضيراته للمزاد الذي يتوقع أن يشهد منافسة قوية بين الملاك للظفر بالسلالات المميزة والقوية في عالم سباقات الهجن.

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يصل المهرجان اليوم، محطته قبل الأخيرة بإقامة 27 شوطاً تتنافس فيها هجن أصحاب السمو الشيوخ للفوز بالناموس في سن الحول والزمول، لمسافة 8 كلم، وتقام 14 شوطاً نقدياً في الفترة الصباحية مقسمة بين أشواط المحليات والمهجنات، وينال الفائزون من المركز الأول وحتى العاشر جوائز نقدية قيّمة.

فيما تقام 13 شوطاً في الفترة المسائية مقسمة بين أشواط المحليات والمهجنات، وسيحصل أصحاب المراكز الأولى في الأشواط على سيارات «نيسان بلاتينيوم، فورد ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك آب»، بينما ينال أصحاب المراكز حتى العاشر جوائز نقدية قيّمة.

ويختتم المهرجان يوم غدٍ بأشواط رموز الكبار للأشواط المفتوحة لهجن أصحاب السمو الشيوخ وهجن أبناء القبائل في الفترة المسائية، ويسبق ذلك ماراثون الهجن في الفترة الصباحية الذي ينظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في نسخته الخامسة.