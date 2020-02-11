مروان السقاف.. مصور «الأصايل»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

يعتبر مروان السقاف أحد أبرز المصورين في سباقات الهجن على مستوى الدولة عموماً وفي ميدان المرموم بدبي على وجه الخصوص.

حيث تجده حاضراً في كل سباق أو «مركاض» خاص بـ«الأصايل». انطلقت رحلة السقاف في عالم التصوير مبكراً، وحرص على صقل موهبته عبر تغطية مختلف المناسبات والأحداث المحلية والرياضية.

يرى السقاف أن فن التصوير من الفنون الجميلة التي يستطيع المصور خلالها محاكاة الطبيعة، ومعرفة أسرارها، على عكس أي شخص آخر لا يرتبط بهذا الفن، فالمصور يستطيع أن يلتقط اللحظة لينقلها إلى الآخرين. شغف السقاف في التصوير ليس محصوراً على سباقات الهجن، بل امتد إلى عالم سباقات القدرة والتحمل في رياضة الفروسية، حيث تعتبر توفر الرياضات المرتبطة بالآباء والأجداد، وجبة دسمة من الصور الجمالية.

العلم والمعرفة.. هما شعار السقاف في عالم التصوير.. ويحرص على التعلم باستمرار من أجل مواكبة ما يمكن تصويره من تطورات متسارعة في الإمارات، لتوثيق الإنجازات التي تتسارع في الدولة وذلك بمجهود ذاتي عبر تصفح الإنترنت والقراءة عن فنون التصوير.