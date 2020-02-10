الشارقة يغرّد بصدارة دوري اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

واصل فريق الشارقة تربعه على قمة دوري رجال اليد بختام الجولة 10 للبطولة ، رافعاً رصيده إلى 30 نقطة ، بفوزه 28/‏‏22، على مليحة الذي تراجع للمركز السابع بـ 17 نقطة، وحل شباب الأهلي ثانياً بـ 28 نقطة، عقب فوزه 39/‏‏21 على الوحدة العاشر برصيد 12 نقطة، ويأتي النصر ثالثاً برصيد 25 نقطة عقب فوزه 39/‏‏18 على الظفرة التاسع بـ 12 نقطة، واستمر الوصل رابعاً بـ 22 نقطة بفوزه الكبير 40/‏‏28، على بني ياس الثامن بـ 13 نقطة، وأصبح الجزيرة خامساً برصيد 20 نقطة عقب فوزه 34/‏‏30 على العين السادس برصيد 19 نقطة.