النصر بطل سباق الحمرية للدراجات

المصدر: الشارقة - محمود شلبي

حقق فريق نادي النصر لناشئي الدراجات بطولة سباق الحمرية للفرق ضد الساعة الذي نظمه اتحاد الدراجات أمس لمسافة 30 كم، وضم فريق العميد، الرباعي عيسى عبدالله درويش وفاضل حمزة جمعة وصقر علي جاسم ولانس لوماتين، بعد نجاحه في تحقيق الزمن الأفضل في السباق وقدره 40 دقيقة و11 ثانية وبمعدل سرعة بلغ 44.88 كم/‏ساعة بقيادة ناجحة من مدربهم خليل حداد، وجاء فريق نادي شباب الأهلي وصيفاً، وفريق نادي التعاون ثالثاً، وحضر السباق وقام بتتويج الفرق الفائزة عبد الناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد وعبد الكريم الزرعوني المدير المالي رئيس اللجنة الفنية ونايف جكة الأمين العام المساعد.