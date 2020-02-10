مصر تحتضن عالمية «أم الإمارات» للرماية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لبطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات وبالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الأفريقي للرماية، ومقره مصر، عن إقامة منافسات البطولة في الجولة الأولى من البطولة هذا العام في مصر خلال الفترة من 17 - 26 فبراير الجاري، على ميادين نادي الصيد، بمدينة السادس من أكتوبر، التي تشهد منافسات الأطباق من الحفرة والأبراج، بينما تقام منافسات المسدس والبندقية في نادي رماية القوات المسلحة بالجيزة، وتقام الجولة الافتتاحية للبطولة، برعاية مجموعة اللولو العالمية وبمشاركة واسعة من نجمات العرب والعالم، وتعكف اللجنة المنظمة العليا لبطولة «أم الإمارات» 2020، لوضع اللمسات الأخيرة للحدث الأبرز الذي يأتي في باكورة فترة الاستعداد النهائية، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020، كما تسبق نشاط الاتحاد الدولي للرماية الذي ينطلق ببطولة كأس العالم لرماية الأطباق في قبرص خلال الفترة من 4 - 13 مارس المقبل.

وبمناسبة انطلاقة هذه النسخة المميزة من البطولة، أعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة عن سعادته الغامرة بأن تقام هذه المنافسات وللمرة الثالثة بجمهورية مصر العربية لتعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي الإمارات ومصر، مؤكداً أن العلاقات الثنائية، في روافدها السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، أصبحت نموذجاً يحتذى به في العلاقات بين الدول، بفضل السياسة الحكيمة في البلدين الشقيقين، ووجه الريسي الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، على هذا الدعم وهذه الرعاية الكريمة لواحدة من المبادرات الرياضية العالمية التي تركت بصمة واضحة على مستويات راميات العالم خلال الأعوام الماضية، ووفرت لهن فرصة ذهبية للاحتكاك كن في أمس الحاجة لها، كما تركت انطباعاً رائعاً لدى الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية للرماية، حيث وفرت الكثير من عناء التنظيم والجانب المادي، وأسهمت في تطوير مستوى الراميات، مؤكداً لسموها أن النسخة الحالية ستكون نسخة نموذجية من حيث التنظيم وحجم المشاركة.