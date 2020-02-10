الشارقة يكرّم أبطال التايكواندو والجوجيتسو

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

كرّم نادي الشارقة أبطال التايكواندو والجوجيتسو على ما حققوه من إنجازات خلال الفترة الأخيرة، وذلك بحضور كل من محمد جمعة بن هندي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وسليمان الهاجري، رئيس إدارة الألعاب الفردية. وأشاد بن هندي بالنجاح الكبير الذي حققه تايكواندو الشارقة، بحصوله على المركز الثالث في بطولة الأندية العربية بالفجيرة، وحصول لاعبيه أيضاً على 21 ميدالية ملونة في بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة، والمصنفة عالمياً، كما أشاد بالنجاح الذي حققه فريق الشارقة في بطولة الإمارات للجوجيتسو، مقدماً شكره للأجهزة الفنية والإدارية والمشرفين، فيما أوضح الهاجري أن البطولة العربية لا تقل أهمية عن بطولة الفجيرة الدولية.