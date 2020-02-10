جودن يحلّق بجائزة لونجين الكبرى

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

حلّق الفارس النيوزيلندي بروس جودن على صهوة جواده «بكاتوربس»، بجائزة لونجين الكبرى، لبطولة كأس حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، والتي جرت فعاليات نسختها الثالثة بميدان الصالة المغطاة في مركز الشارقة للفروسية، وأقيمت منافسات الجائزة الكبرى بمواصفات المرحلتين، وشهد ختام البطولة وتوّج الفائزين بالجائزة الكبرى، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية، الرئيس الفخري للبطولة، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، رئيس البطولة، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية، وفاز الفارس المصري عبد القادر سعيد على صهوة الفرس «آربيج دو رو» بجائزة اتحاد الفروسية والسباق وقيمتها 95 ألف يورو، في الشوط قبل الأخير.

سيطرة إماراتية

وسيطر فرسان الإمارات على منافسة جائزة الشارقة الكبرى لفئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، بتصدر الفارس محمد أحمد العويس على صهوة الجواد «تسونامي دو هوز»، وحل خلفه حمد علي الكربي على صهوة الجواد «كويل كادانس زد»، وجاء ثالثاً عمر عبد العزيز المرزوقي على صهوة الجواد «البارز»، وتصدرت الفارسة البولندية أميليا موسيكا على صهوة الجواد «كينامون» شوط فئة النجمتين، بمواصفات المرحلتين، وأقيم نهائي فئة الفرسان الشباب بدول المجموعة الإقليمية السابعة، وحاز اللقب الفارس الأردني حمزة الكسواني على صهوة الفرس «هابينس».