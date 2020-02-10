بداية مثيرة لبطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»

المصدر: دبي - خالد المهيري

انطلقت صباح أمس في ميدان الروية، منافسات اليوم الأول لبطولة «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية»، والتي تقام للعام الثاني على التوالي تحت رعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبتنظيم القيادة العامة لشرطة دبي.

وشهد منافسات اليوم الأول اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، رئيس اللجنة المنظمة، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في القيادة العامة لشرطة دبي، وأعضاء هيئات السلك الدبلوماسي والقنصلي للدول المشاركة، بالإضافة إلى قادة الفرق المشاركة في البطولة، حيث شهد اليوم الأول مشاركة 46 فريقاً من مختلف دول العالم.

منافسة قوية

وأكد اللواء عبد الله علي الغيثي في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي» أن اليوم الأول للبطولة شهد منافسة قوية بين الفرق العالمية المشاركة في الحدث الكبير، مشيداً بالأداء المتميز الذي قدمه فريق شرطة دبي (A) باقتناصهم المركز الأول، متمنياً أن تواصل شرطة دبي نتائجها القوية حتى نهاية البطولة.

وأضاف اللواء عبد الله الغيثي أننا نعمل وفق توجيهات معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على مواصلة النجاحات التي حققتها البطولة على كل المستويات، وهذا ما شاهدناه في اليوم الأول للحدث العالمي الكبير في نسخته الثانية.

وأضاف اللواء عبد الله الغيثي أن ما ميّز النسخة الحالية هو استعداد الفرق المشاركة في البطولة بشكل قوي للبطولة، والدليل على ذلك الفروقات البسيطة جداً بين الفرق مقارنة بالنسخة الماضية.

تميّز كبير

وكان لفريق القيادة العامة لشرطة دبي الكلمة العليا في اليوم الأول للبطولة، والذي خصص لتحدي إنقاذ رهينة (المسابقة التكتيكية)، إذ حقق فريق شرطة دبي (A) المركز الأول، وحلّ في المركز الثاني فريق شرطة أبوظبي (A) ، فيما جاء الفريق الروسي في المركز الثالث .

وسيقام اليوم منافسة «تحدي الهجوم»، حيث تنطلق المنافسات عند الساعة الثامنة صباحاً.

كسر الأرقام

ومن جانبه قال العقيد مصبح الغفلي، مدير التحدي: إن الفرق المشاركة في النسخة الثانية من التحدي جاءت ولديها خبرات كبيرة بعد مشاركتها في النسخة الأولى، مشيراً إلى أن نوعية الأسئلة التي طرحها قادة الفرق في الاجتماع التنويري أعطت اللجنة المنظمة مؤشرات حقيقية للمستويات التي وصلت إليها الفرق المشاركة ومدى تطلعها للفوز بألقاب التحدي.

بداية المشوار

من جانبه عبّر الملازم ياسر الزرعوني، مشرف فريق شرطة دبي A، في تصريحات لـ«البيان الرياضي» عن سعادته باقتناص المركز الأول في أول أيام التحدي، والذي اعتمد على سرعة اتخاذ القرار، والحذر في العمليات، وعدم إصابة الرهينة.

وأضاف الملازم ياسر الزرعوني أن النسخة الحالية تتميز بوجود عدد من الفرق المميزة، خاصة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والكويت، بالإضافة إلى روسيا.