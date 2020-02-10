افتتاح ربع نهائي طائرة «عربية السيدات» اليوم

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

تترقب الجماهير الرياضية عودة أندية الكرة الطائرة من فترة الاستراحة، حيث يشهد ملعب صالة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة اليوم 4 مواجهات ساخنة تضمها المرحلة ربع النهائية للبطولة التي تقام ضمن فعاليات دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حتى 12 فبراير الجاري.

ويتواجه في اللقاء الأول ناديا سبورتينج المصري بطل المجموعة الأولى والباحث عن لقب المنافسة مع الأهلي البحريني رابع المجموعة الثانية عند الساعة 9 صباحاً في مواجهة من العيار الثقيل.

فيما يلتقي في المواجهة الثانية نادي الصفاقسي التونسي مع دي لاسال الأردني في تمام الساعة 10:30 صباحاً، وأما المباراة الثالثة والتي تقام في تمام الساعة 12 ظهراً فهي تجمع بين المجمع البترولي الجزائري وجامعة نورة السعودي، وفي المواجهة الرابعة والتي تقام في تمام الساعة 1:30 ظهراً يلتقي ناديا الوصل الإماراتي والشارقة الرياضي للمرأة.