نهيان بن مبارك يتوّج أبطال كأس رئيس الدولة للغولف

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

توج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، راعي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للغولف، وبحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للغولف، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد: عادل الزرعوني وخالد الشامسي وخلفان الكعبي ودرويش القبيسي وراشد الجروان، وعبد الفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك (اتش اس بي سي)، الفائزين بالبطولة، والتي حمل كأسها الغالية اللاعب أحمد سكيك، وحققت البطولة نجاحا فنيا وتنظيميا وجماهيريا رائعا، وشهدت مشاركة قياسية وصلت لأكثر من 120 لاعبا ولاعبة بنسختها الثامنة، والتي اختتمت أول من أمس بملاعب نادي ياس لينك للغولف في أبوظبي.

جهود

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، راعي البطولة، أن قيادتنا الرشيدة تحرص على توفير كافة متطلبات النجاح لأبنائها وبناتها بكافة المناشط التي يتواجدون فيها، وبما يعكس التطور الحضاري والرياضي لدولة الإمارات، ويسهم في رعاية رياضيينا وبالتالي الإسهام في تنمية المجتمع. كما أشاد معاليه برياضة الغولف وغيرها من الألعاب التي تشق طريقها بثبات نحو المنافسة الإقليمية والقارية بل والدولية، منوها إلى أن رياضة الغولف تشهد انتشارا واسعا بين الشباب من الجنسين وتطور مستواها بشكل لافت، وأصبح لها تواجد فعال في الكثير من المنافسات وهو أمر يحسب لاتحاد الغولف.

شكر

كما أعرب الشيخ فاهم القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف عن سعادته بالنجاحات التي حققتها البطولة، ووجه شكره وأسرة اتحاد اللعبة إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، على رعايته الكريمة للبطولة التي تحمل اسما غاليا علينا جميعا وتشريفه لحفل الختام وتتويجه للأبطال. وأشاد معاليه بالدعم الكبير الذي تقدمه الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وبالتعاون الكبير الذي أبدته المجالس الرياضية بالدولة وبتجاوب الأندية وتضافر جهود أولياء الأمور واللاعبين.

تطور

من جهته، أعرب عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي عن سعادته البالغة لما شاهده خلال البطولة من حيث مستوى التنافس الذي يؤكد تطور اللعبة بالدولة، إلى جانب المشاركة الكبيرة من قيادة اللعبة اللاعبين القدامى، بالإضافة للمراحل السنية، والتي تؤكد اتساع قاعدتها بالدولة.