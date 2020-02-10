هجن العاصفة تتألق في «الثنايا» بمهرجان حمدان بن محمد للهجن

المصدر: دبي - ياسر قاسم

شهد الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، تحديات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن النسخة الثالثة لمهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للهجن، واشتملت الفترة المسائية على 13 شوطاً لمسافة 8 كلم، وشهدت تنافساً مثيراً بين الشعارات المختلفة للمؤسسات الكبرى.

وهيمنت هجن العاصفة على الصدارة من خلال ثلاثة أشواط رئيسية بينما ذهب الشوط الرابع إلى مؤسسة هجن الرئاسة، ونجحت «الشاهينية» المملوكة لشعار هجن العاصفة في الحصول على صدارة الشوط الأول للثنايا البكار المحليات، وذلك بواسطة «الشاهينية» التي حسمت المعركة بزمن وقدره 12:14:2 دقيقة.

وقاد مضمر هجن العاصفة المميز غياث الهلالي «الشاهينية» إلى اعتلاء القمة من خلال ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات، وذلك بعد أن تمكنت من قطع مسافة السباق البالغة ثمانية كيلومترات في توقيت وقدره 12:15:1 دقيقة، وعاد المضمر ذاته ومع الشعار ذي اللونين الأسود والأبيض لوضع بصمته الثالثة توالياً، وذلك بقيادته «شاهين» إلى الانتصار في رحلة الكيلومترات الثمانية للثنايا الجعدان المحليات بعد مرور 12:26:7 دقيقة، وظهر الشعار الأحمر المميز لهجن الرئاسة من خلال رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات، وذلك عن طريق «الفاتن» الذي قدمه المضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي على الصدارة بتوقيت وقدره 12:21:4 دقيقة.

تحديات

وانطلقت أولى منافسات الكبار لهجن أصحاب السمو الشيوخ في الفترة الصباحية، وأقيم فيها 14 شوطاً في سن الثنايا لمسافة 8 كلم، تم تقسيمها بين فئات الهجن المحليات والمهجنات، وحصل الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر على جوائز نقدية ضخمة، ودفعت هجن العاصفة بالبكرة «الشاهينية» بقيادة نجم نجوم التضمير غياث الهلالي بقوة لتحصد الناموس في الشوط الأول للثنايا للبكار المحليات بعد أن وصلت إلى خط النهاية مسجلة توقيتاً وقدره 12:24:6 دقيقة.

أما الشوط الثاني للبكار المهجنات فقد كان من نصيب «الفاتنة» بشعار هجن الرئاسة وقيادة المضمر علي جميّل الوهيبي، والتي سجلت توقيتاً بلغ 12:24:3 دقيقة، كان هو التوقيت الأفضل في جميع الأشواط الصباحية، وقدم مضمر هجن الرئاسة سلطان محمد الوهيبي «الوسمي» على القمة من خلال الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات، والذي حقق توقيتاً 12:38:6 دقيقة. قبل أن يتدخل «المختبر» ويهدي شعار هجن الرئاسة ومضمره المميز سلطان محمد الوهيبي ناموس الشوط الرابع للجعدان المهجنات بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 12:36:7 دقيقة.

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قال علي سعيد بن سرود، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، إن الناموس الأكبر بالنسبة لجميع أهل الهجن، تمثل في تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لميدان المرموم ومتابعته لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في نسخته الثالثة. وأضاف: كما أن وجود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، ومتابعته اللصيقة لكل ما يدور من تفاصيل في المهرجان الكبير يجعلنا نشعر بالفخر يزيد من الحماس في النفوس، ولا بد من تقديم عظيم اعتزازنا بمتابعة أصحاب السمو الشيوخ المستمرة للمهرجان بصورة مستمرة ويومية، ذلك منحه كثيراً من الألق وزاد أهل الهجن شرفاً.