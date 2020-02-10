«الثنائيات» تُشعل «فخر الأجيال للصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشعلت «الثنائيات» منافسات العامة المفتوح والملاك في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث المقامة حالياً بميدان الروية بدبي، حيث اشتدت المنافسة بين جميع الصقارين والملاك في فئة بيور جير فرخ وجرناس بحثاً عن الصدارة، إلا أن المثير أن هناك عدداً من الصقارين نجحوا في حسم المركزين الأول والثاني في كل شوط، فكانت احتفالية الثنائيات.

سيطر بطي خلفان بطي سالم موسى القبيسي على المركزين الأول والثاني في الشوط الأول للعامة مفتوح في فئة بيور جير فرخ للرموز عن طريق «مكلف» الذي سجل زمناً قدره 18.020 ثانية، و«طنطاوي» وسجل زمناً قدره 18.034 ثانية. وتوالت الثنائيات في الشوط الثاني للعامة مفتوح فئة بيور جير فرخ للرموز، حيث انتزع سيف جمال سيف محمد الحريز المركزين الأول والثاني، عن طريق «مرعب» وسجل زمناً قدره 17.523 ثانية، و«ظلام» بزمن 17.778 ثانية، وعاد سيف جمال سيف محمد الحريز لصدارة الشوط الثالث للعامة مفتوح فئة بيور جير فرخ رئيسي، عن طريق الطير «حزام» مسجلاً زمناً قدره 17.67 ثانية، وضرب سيف جمال سيف محمد الحريز موعداً جديداً مع الصدارة بفوزه بالشوط الرابع للعامة مفتوح فئة بيور جير جرناس رئيسي بعدما فاز بالمركزين الأول والثاني عن طريق «لطام»، والذي سجل زمناً قدره 17.025 ثانية.