حارب يتوج سباحة الوصل بدرع التفوق

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، فريق نادي الوصل للسباحة بدرع التفوق العام للألعاب المائية 2019، بعدما نجح في الحفاظ على لقبه وسيطرته على السباحة الإماراتية في كل المراحل، ليواصل الفريق تفوقه في هذه الرياضة الأولمبية المهمة.

وجاء التكريم على هامش بطولة كأس الإمارات للسباحة، التي أقيمت يومي الجمعة والسبت الماضيين في مجمع حمدان الرياضي، وحضر تسليم الدرع عبدالله الوهيبي الأمين العام لاتحاد السباحة وخليفة الكعبي المدير المالي للاتحاد وعبدالله شهداد مدير عام مجمع حمدان الرياضي. كان الوصل قد توج بدرع التفوق العام بعد الحصول على 6870 نقطة، وجاء ثانياً فريق النصر بـ 6790 نقطة.