كليسترز تعود للملاعب بـ «دولية دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستعد البلجيكية كيم كليسترز للعودة إلى ملاعب التنس الدولية، عبر بوابة بطولة سوق دبي الحرة، التي تنطلق منافساتها 17 فبراير الجاري على استاد السوق الحرة للتنس، وسبق أن أعلنت كليسترز نيتها العودة إلى منافسات التنس الدولية أواخر العام الماضي، بعد فترة انقطاع دامت نحو 7 سنوات، بدأت منذ خوضها آخر مباراة لها في بطولة أمريكا المفتوحة عام 2012، وجرى إدراج اسم أسطورة التنس، التي تبلغ من العمر 36 سنة، ضمن قاعة مشاهير التنس الدولية في عام 2017، وتعد كليسترز واحدة من ست لاعبات فقط في تاريخ التنس نجحن في التربع على قمة التصنيف العالمي في الفردي والزوجي بآن واحد، حيث احتفظت بصدارة التصنيف العالمي لمدة 19 أسبوعاً قبل اعتزالها الأول.

تأتي كليسترز إلى دبي وفي جعبتها أربعة ألقاب غراند سلام وهي: أستراليا المفتوحة في عام 2011، ولقب بطولة أمريكا المفتوحة 3 مرات، كذلك يحفل سجلها بلقبين في الزوجي في بطولتي فرنسا وويمبلدون المفتوحتين في 2003، وثلاثة ألقاب في البطولة الختامية لمحترفات التنس، وجاء اعتزالها الأول في عام 2007، لأخذ استراحة وتأسيس أسرة.

إنجازات

ولدى عودتها الأولى شقت طريقها بقوة إلى قمة التصنيف العالمي (2011)، وحصدت في طريقها ثلاثة من ألقابها الأربعة في البطولات الأربع الكبرى، وتنافس كليسترز على لقب بطولة دبي لهذا العام، ضمن قائمة تضم ألمع نجمات التنس في العالم، بمن فيهن سيمونا هاليب، بطلة ويمبلدون، والنجمة الكندية الصاعدة بيانكا أندريسكو، حاملة لقب دورة الولايات المتحدة المفتوحة، وصوفيا كينين، بطلة أستراليا المفتوحة 2020، وبيليندا بنتشيش، حاملة لقب دبي، وكارولينا بليسكوفا، الحائزة على لقب بطولة بريسبن أخيراً.