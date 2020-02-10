العين يستعد لمواجهة سابهان آسيوياً

بعد 24 ساعة فقط من مباراته أمام الشارقة في قمة مباريات الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله على ملعب استاد هزاع بن زايد، عاد العين إلى تحضيراته الميدانية استعداداً للقاء ضيفه سابهان أصفهان الإيراني، غداً الثلاثاء على ملعب استاد هزاع بن زايد، في استهلالية مشواره بدوري أبطال آسيا لكرة القدم في مرحلة المجموعات، وعمد الجهاز الفني إلى إخضاع اللاعبين إلى تمارين استشفاء، فيما غاب لاعب الوسط يحيى نادر الذي تعرض للإصابة خلال قمة الشارقة، وشارك المجري بالاس جوجاك في أول حصة تدريبية له بالقميص البنفسجي، بعد انضمامه رسمياً أول من أمس للعين بتعاقد حر.

وسيتابع الفريق تحضيراته بمران أخير يجريه مساء اليوم على ملعب استاد خليفة بن زايد، فيما سيجري فريق سباهان تدريبه الرئيس على ملعب المباراة باستاد هزاع بن زايد حسب اللوائح. (العين - طلحة عبدالله)