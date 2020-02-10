"حمدان بن محمد لإحياء التراث": كافة التجهيزات لاستضافة ماراثون اليوم الوطني للهجن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكمل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، كافة التجهيزات والاستعدادات اللازمة لاستضافة النسخة الخامسة من ماراثون اليوم الوطني للهجن، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، وسيقام الماراثون في اليوم الأخير لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة بالمرموم، الأربعاء المقبل، الساعة 8 صباحاً. وكان المركز قد نظم هذا الموسم سباقات تمهيدية لدعم الفئة العمرية من 30 سنة فما فوق، وتحفيزها على تضمير الهجن، وبالتالي، خوض السباق السنوي الذي تبلغ مسافته 11 كيلومتراً.

وأوضحت سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن الماراثون يمثل جزءاً من احتفالية كبيرة تحت مظلة مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، وله جمهوره ومشاركوه، الذين يستعدون له من قبل شهور عدة لحصد الناموس. وأضافت: جوائز قيمة تم رصدها، وقمنا بخطة تطويرية قبل موعد الماراثون هذا العام، لتمكين أكبر عدد من المضمرين للسباق، والأهم، المهرجان يمثل احتفالية بأحد أهم الركائز التراثية في الدولة والمنطقة.