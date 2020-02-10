ختام مهرجان الهجن العربية الأصيلة في يومه التاسع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يصل قطار مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة في يومه التاسع إلى محطات الختام، وتنطلق اعتباراً من اليوم منافسات سن الحول والزمول، وسيكون التنافس على أشده بين أبناء القبائل في الفترة المسائية خلال 12 شوطاً مقسمة بين الحول المحليات والمهجنات والزمول المحليات والمهجنات، وسيحصل الفائزون في الأشواط على سيارات «نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، فورد ستيشن ونيسان سفاري»، بينما سيحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز نقدية كبيرة. وبالمقابل تشهد الفترة الصباحية إقامة عشرة أشواط للحول والزمول للإنتاج سيحصل الفائزون من خلالها على سيارات «نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك آب»، كما ستقام أيضاً ستة أشواط نقدية مقسمة بين أشواط المحليات والمهجنات لسن الحول والزمول.