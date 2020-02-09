بايز وبيانتاريك بطلا «هيرو دبي حتا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تُوّج البطل العالمي الكولومبي هيكتور ليوناردو بايز، من فريق جيانت بولي ميديكال، بلقب النسخة الأولى من بطولة «هيرو دبي حتا» في سباق المحترفين للرجال، الذي أقيم لأول مرة في المنطقة، وهي الجولة الأولى من سلسلة «هيرو العالمية للدراجات الهوائية الجبلية 2020»، والمدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وأنهى بايز مسافة السباق 60 كم، في زمن قدره ساعتين و7 دقائق و29 ثانية، و6 أجزاء من الثانية، وحل ثانياً الدراج الإستوني بروس بيتر من فريق إم تي بي برو، وجاء التشيكي هينك كرستيان، من فريق فيوتشر سايكلنغ في المركز الثالث، وفي سباق المحترفين للسيدات، فازت السلوفينية بلازا بيانتاريك من فريق بيانتاتم، بالمركز الأول، بعد إنهائها مسافة سباق 30 كم، في زمن قدره ساعتان و35 دقيقة و6 أجزاء من الثانية، تلتها الليتوانية سوزانا كاتازينا من فريق إم تي بي برو، واستضافت منطقة حتا منافسات البطولة، صباح أول من أمس، ونظمتها إكس دبي، تحت رعاية مراس، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 400 دراج من 50 دولة، وانطلق السباق من وادي حتا بحديقة دبي الوطنية الخلابة.

سباق 30 كلم

وفي سباق 30 كم، فاز جان برادلي دي ليون، من فريق ولفيز بايك شوب، بالمركز الأول، تلاه ألبرت باكتول من فريق العين إم تي بي، في المركز الثاني، وحل شانون أو كونور، من فريق دبي الإمارات، في المركز الثالث، وفازت أودري تروشي بالمركز الأول في سباق السيدات لنفس المسافة، تلتها سوني سكافلر ثانية، وجاءت أيرين كوندي ثالثة.

وتعد بطولة هيرو، السباق الأصعب في العالم، وكانت بداية تأسيس هذه البطولة منذ 10 سنوات في إيطاليا، وهذه هي المرة الأولى التي يتم تنظيمها في الشرق الأوسط، من خلال الجولة الافتتاحية في حتا، وهي عبارة عن سلسلة عالمية مكونة من 3 جولات، أقيمت الجولة الأولى في دبي، وستكون المحطة الثانية في إيطاليا، في شهر يونيو المقبل، والمحطة الثالثة في تايلاند في أكتوبر 2020، وهو أحد السباقات الرسمية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

حتا مركز دولي

وأصبحت منطقة حتا مركزاً دولياً لسباقات الدراجات الهوائية بشكل عام، والدراجات الهوائية الجبلية بشكل خاص، ويدعم هذا السباق، الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا، وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية ورياضية من الطراز الأول، حيث تمتلك الكثير من المقومات التي تجمع عناصر الجمال الطبيعية.