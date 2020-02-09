المطيوعي بطل ترويج طواف دبي النسائي

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

فاز دراج نادي أبوظبي الصاعد محمد المطيوعي ببطولة سباق التحدي الذي نظمه اتحاد الدراجات صباح أمس في الحمرية في إطار البرنامج الترويجي لطواف دبي النسائي الدولي الذي يقام في الفترة من 17 إلى 20 فبراير الجاري.

وشارك في السباق 90 دراجاً يمثلون الأندية والهواة المواطنين والماسترز، بالإضافة إلى 12 لاعبة، وحقق المطيوعي صدارة فئة الأندية متقدماً على سعيد هباش الذي حل ثانياً وحمد المهري ثالث الترتيب، وفازت سماح خالد بالمركز الأول لفئة الإناث، وجاءت اريفي ريان وانيميك ستيجوس في المركزين الثاني والثالث، وحقق إبراهيم الفالامرزي صدارة فئة الهواة المواطنين، وتبعه منصور ثاني وأحمد البلوشي على الترتيب، فيما حقق فلاديمير جوزف صدارة فئة الماسترز متفوقاً على محمد السبع الثاني وجوهان جيسلسو الثالث.