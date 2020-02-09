شباب الأهلي يتصدر دوري اليد

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

اعتلى فريق شباب الأهلي مؤقتاً قمة دوري رجال اليد في انطلاق الجولة العاشرة والأولى بالدور الثاني للبطولة التي أقيمت أول من أمس، ليرفعوا رصيدهم إلى 28 نقطة متقدمين على فريق الشارقة 27 نقطة، عقب فوزهم العريض بعقر دارهم على فريق الوحدة بنتيجة 39/‏‏‏2، وبالجولة نفسها، نجح فريق الجزيرة في عبور فريق العين بديربي أبناء العاصمة بنتيجة 34/‏‏‏30، وشهدت المباراة البطاقة الصفراء لكل من إداري العين مصطفى موسى، ومشرف كرة اليد بالجزيرة عبدالله السويدي، كما طالت لاعب الجزيرة محمد حسين البطاقة الحمراء.