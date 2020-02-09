محمد بن راشد بن محمد يكرّم الفائزين برموز الثنايا في مهرجان ولي العهد للهجن

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، سابع أيام مهرجان فعاليات مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة، بالمرموم، تحديات رموز الثنايا لهجن أبناء القبائل، وقام بتكريم الفائزين بالرموز بعد نهاية الشوط السادس للفترة المسائية التي شهدت إقامة ستة عشر شوطاً، وذهب كأس ولي عهد دبي للثنايا البكار المفتوح إلى «حربة» ملك سعيد جابر عبد الله محمد، فيما تمكن «نايف» المملوك لصعب المضمرين محمد سلطان مطر مرخان الكتبي من حصد بندقية الثنايا الجعدان المفتوح، وبالمقابل نالت «رغد» بشعار سعيد راشد غدير الكتبي الناموس وكأس ولي عهد دبي في الشوط الثالث للثنايا البكار «إنتاج»، وجاء «مفوّض» لحمدان محمد خليفة بالهول المهيري وحصل على بندقية الإيذاع الجعدان «للإنتاج».

الفترة الصباحية

وشهدت الفترة الصباحية أمس، إقامة 16 شوطاً لهجن أبناء القبائل في سن الثنايا، تنافس من خلالها أبناء القبائل للفوز بالسيارات «نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب»، بالإضافة إلى ستة أشواط نقدية للمحليات والمهجنات، وتمكنت «السايحة» بشعار ناصر حمد سهيل عويضة الخيلي من حصد الناموس في الشوط الأول للبكار المحليات للإنتاج، وجاءت «العفريت» المملوكة لناصر حمد السم المنصوري لتحصل على الصدارة في الشوط الثاني للبكار المهجنات إنتاج، وحسم «شاهين» ملك راشد مطر لاحج الهاجري المركز الأول لثالث الأشواط للجعدان المحليات للإنتاج، وتمكن «شاهين» من إهداء مالكه عتيبة سالم النايلي الشامسي الصدارة في الشوط الرابع للجعدان المهجنات للإنتاج.

نجاح كبير للمزاد

وشهدت منصة ميدان المرموم، أول من أمس، فعاليات مزاد الهجن العربية السابع والعشرين «النسخة الأولى» والذي أقامته المجموعة العلمية المتقدمة بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، وعرضت من خلال المزاد 30 مطية تنحدر من سلالات فاخرة، ونجح كاسب بن سالم المسافري في الحصول على ملكية البكرة المنحدرة من سلالة الأب «أبو الأبيض» وأمها «غرام» مقابل 800 ألف درهم، وبالمقابل لم يفرط راشد بن طفله المري في الحصول على ملكية البكرة من الأب «ناصي المختبر» والأم «منذرة»، وانتقلت ملكيتها له بعد أن دفع 700 ألف درهم.

27

وتنطلق صباح ومساء اليوم، منافسات الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ في ثامن أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي والتي تشهد 27 شوطاً، بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية و13 في الفترة المسائية.

وتشهد الفترة المسائية منافسة ساخنة على سيارات «نيسان بلاتينيوم، فورد ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب» خصصت لأصحاب المركز الأول في جميع الأشواط، بينما يحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر على جوائز نقدية قيمة في جميع الأشواط بما فيها أشواط الفترة الصباحية والتي ستكون نقدية بالكامل، وقسمت جميع أشواط الثنايا بين فئات المحليات والمهجنات، وستكون مسافة السباق 8 كم.