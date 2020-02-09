أكاديمية الوحدة تتصدر بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تصدرت أكاديمية الوحدة منافسات الجولة الثانية من بطولة أم الإمارات لجوجيتسو السيدات، أمس، في صالة مبارك بن محمد الرياضية في أبوظبي، حضر المنافسات ميرة سلطان ناصر محمد السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من مسؤولي اتحاد اللعبة وجمهور كبير من السيدات، وحققت لاعبات أكاديمية نادي الوحدة للجوجيتسو المركز الأول برصيد 660 نقطة، وجاء بالمركز الثاني أكاديمية الظفرة برصيد 590 نقطة ثم أكاديمية العين برصيد 470 نقطة.

وعبرت ميرة سلطان ناصر محمد السويدي عن سعادتها بحضور البطولة ووصفتها بالرائعة مشيرة إلى مكانتها في ترسيخ دور المرأة في الرياضة الإماراتية.

أبدت إعجابها بالتنظيم المميز والأجواء الإيجابية والحضور الجماهيري اللافت، وقالت: «أتقدم بالشكر والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» على حرصها الشديد على دعم المواهب النسائية الإماراتية في مختلف الرياضات ورياضة الجوجيتسو بشكل خاص، وأتقدم بالشكر إلى فريق عمل اتحاد اللعبة الذي يتيح كل السبل لتسهيل ممارسة السيدات لهذه الرياضة».

دعم

وتقدمت سميرة مرشد الرميثي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالشكر للقيادة الرشيدة، مثنيةً على دورها في دعم الحركة الرياضية النسائية في الدولة، وقالت: «المرأة الإماراتية تشعر بالكثير من الفخر نظير ما تتلقاه من دعم على أعلى المستويات حتى أصبحت مبدعة في شتى الميادين الرياضية وقادرة على تحقيق الإنجازات ».

وأضافت: «يولي اتحاد الجوجيتسو ووفقاً لرؤية القيادة الحكيمة، أهمية قصوى لتمكين ودعم الرياضيات الإماراتيات، ويفسح لهن المجال للإبداع ويساهم هذا التوجه في أن تحظى الدولة بجيل واعد من المواهب الرياضية النسائية».