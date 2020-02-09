دبي لأصحاب الهمم.. «أيقونة» الملاعب

المصدر: دبي ـ عزالدين جادالله

يعد استاد نادي دبي لأصحاب الهمم من أكبر الملاعب المطابقة للمواصفات الأولمبية والعالمية والأكبر على مستوى المنطقة والعالم، بالنسبة لأندية أصحاب الهمم، والمجهز خصيصاً لإقامة الفعاليات الرياضية المختلفة لهذه الفئة، والمنشأ حديثاً.

ويعد هذا الصرح الحيوي الكبير أحد الملاعب العالمية الصديقة للبيئة، وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 16.390 متراً مربعاً، بتكلفة بلغت 45.5 مليون درهم، ويعتبر أكبر ملعب لأصحاب الهمم في العالم، وعبارة عن مدرج ومبنى، يتسع المدرج لنحو 1600 متفرج، أما المبنى فهو أرضي وثلاثة طوابق، يحتوي على مكاتب وغرف أنشطة وغرف للمدربين وللحكام وصالة جمانزيوم وساونا وغرفة عيادة وغرف لتبديل الملابس وحمامات ومصاعد خاصة بأصحاب الهمم، وبمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع.

ويتكون الملعب الرئيس من مضمار سباق للجري بتسعة مسارات، وملعب عشبي مع معدات الأنشطة الرياضية الخاصة بألعاب القوى وأسوارها الشبكية وفق المعايير والمتطلبات الدولية، فيما جرى توفير مواقف تتسع لـ203 سيارات و17 حافلة، ومفروش بطبقة «موندو» الأحدث في هذا النطاق، والتي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي، حيث أقيمت دورتا بارالمبية «لندن» و«ريو» على هذه النوعية نفسها.

دعم القيادة

وأوضح ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، أن مبادرة إنشاء ملعب نادي دبي، تأتي ضمن سلسلة الدعم الكبير والمتواصل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، لرياضات أصحاب الهمم، لافتاً إلى أن الملعب يجسد مبادرة سموه «مجتمعي مكان آمن للجميع»، والتي تهدف إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

شكر

ووجه ثاني جمعة الشكر إلى مجلس دبي الرياضي وبلدية دبي المشرفة على هذا المشروع وإلى الدائرة المالية في حكومة دبي، وقال: لقد شهد الملعب استضافة أحداث كبرى، كان آخرها بطولة العالم لألعاب القوى التي شهدت مشاركة قياسية من 1600 لاعب ولاعبة من 125 دولة، موضحاً أنه مخصص لجميع الإعاقات ودون حواجز، ويطبق خلاله شعار: «مجتمعي مكان آمن للجميع»، كما أنه يسهل من مهمة أصحاب الهمم في أداء مهامهم وتفجير طاقاتهم من منطلق أنه مخصص لجميع الإعاقات حتى يحقق كل منتسب إلى أصحاب الهمم طموحه المطلوب.

1993

تأسس نادي دبي لأصحاب الهمم عام 1993، وأحرز عام 2013 لقب النادي المتميز في جائزة التفوق الرياضي من مجلس دبي الرياضي، ويهدف نادي دبي إلى تهيئة أصحاب الهمم، بدنياً ونفسياً للقيام بدورهم التنموي في المجتمع، في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، ولا يألو النادي جهداً في تسخير كافة الإمكانات المتاحة للأعضاء باختلاف إعاقاتهم، وتوفير عدد كبير من الرياضات التي تتناسب مع قدراتهم، ويحرص النادي على المشاركة في الاستحقاقات الرياضية محلياً ودولياً، ما أسفر عن اعتلاء لاعبي النادي منصات التتويج في محافل دولية ومحلية.

مسبح أولمبي

يضم نادي دبي لأصحاب الهمم مسبحاً بمواصفات أولمبية وعالمية، حيث تقوم إدارة النادي باستثمار هذا المسبح الذي يمثل إضافة حقيقية للنادي ومصدراً جيداً لتطوير قدرات النادي المادية.

صالة «جيم»

قامت مؤخراً إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بتطوير وتحديث صالة اللياقة البدنية بالنادي والتي تعد واحدة من أضخم الصالات بما تحتويه من أجهزة رياضية حديثة وعدد ضخم من الأوزان الرياضية التي يحتاجها لاعبو النادي.