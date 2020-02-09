سارة تحرز ذهبية نصف ماراثون عربية السيدات

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

حققت العدّاءة الإماراتية سارة العلمان، لاعبة نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ذهبية سباق نصف ماراثون، فيما أحرزت مواطنتها صالحة البسطي الميدالية الفضية، خلال افتتاحية منافسات ألعاب القوى، ضمن النسخة الخامسة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات بالشارقة، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وانطلق نصف ماراثون على مضمار نادي الثقة لأصحاب الهمم، لمسافة 21.1 كم، وشهد السباق انسحاب المتسابقة الثالثة هاجر الزرعوني من نادي سانتا أفريكا بجزر القمر بعد تعرضها للإصابة.

وفي ختام المنافسات عبر صالح محمد حسن، الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، عضو اللجنة الفنية للدورة، عن سعادته بالانطلاقة الناجحة لمنافسات ألعاب القوى من خلال سباق النصف الماراثون، مؤكداً أن الدورة تواصل نجاحها من نسخة إلى أخرى، مؤكداً أن فتيات الإمارات يواصلن الحصول على المزيد من الخبرة من خلال مشاركتهن الألعاب المختلفة وليس في أم الألعاب فقط.

منافسات الطائرة

وفي مواجهات اليوم الرابع لبطولة الكرة الطائرة، ضمِن نادي سبورتينج المصري مكانه بين الثمانية الكبار بعد فوزه المهم على نادي جامعة نورة السعودي، أول من أمس، بنتيجة 3-صفر بالأشواط (25-4، و25- 9، 25-11)، ليفرض سطوته على صدارة المجموعة الأولى، فيما حلّ نادي الصفاقسي التونسي ثانياً بفوز وخسارة، يليه نادي صاحبات الضيافة، الشارقة الرياضي للمرأة ثالثاً، بفوز وخسارة، فيما يأتي نادي جامعة نورة السعودي رابعاً بخسارتين متتاليتين، وتضمن الأندية جميعها الصعود إلى مرحلة الثمانية، بحكم أن المجموعة تضم أربعة فرق فقط،

بينما تصدّر نادي المجمع البترولي الجزائري المجموعة الثانية بعد فوزه بثلاث مباريات، ويحل نادي الوصل الإماراتي ثانياً بالفوز في 3 مباريات وخسارة واحدة، وجاء ثالثاً نادي دي لاسال الأردني ثالثاً بفوز وحيد وخسارتين، وخطف نادي الأهلي البحريني بطاقة الصعود الأخيرة لدور الثمانية الكبار بعد فوزه المستحقّ على حساب نادي تلدرة السوري بنتيجة 3-1 بواقع (26-28، و25- 18، 25-25، 21-18، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس في مواجهة وصفت بالقوية وإنها كانت جسر العبور إلى دور الثمانية، فيما ودع تلدرة السوري المنافسات من الدور الأول.