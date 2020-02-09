ثنائية للحمادي في الدراجات المائية

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

حقق المتسابق الإماراتي عبدالله الحمادي لقبين في الجولة الثانية من بطولة الإمارات للدراجات المائية، والتي أقيمت أول من أمس، على شاطئ جزيرة الحديريات في أبوظبي، الأول في صدارة فئة واقف جي بي 2، برصيد 92 نقطة، والثاني في فئة جي بي 4 سبارك، برصيد 75 نقطة، فيما تصدر فئة جالس جي بي 3، المتسابق عامر حوير، وفاز بفئة جالس جي بي 2، خالد المازمي، وفي كبار المتسابقين، تألق حريز المر بن حريز، بإحراز المركز الأول، وفي الناشئين 3.3، فاز أحمد الحمادي، والناشئين 3.2، راشد سالم طاهر، والناشئين 3.1، سعيد محمد العوضي.

وفي فئة العمالقة وفئة جالس محترفين، فاز الكويتي محمد بو ربيع، وهو المتسابق الوحيد الذي يكسر حاجز المئة نقطة، وختاماً حصد لقب أجمل حركات محمد علي الهاملي من الإمارات.

وتوج الفائزين سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية.