300 طير في أشواط العامة والملاك بـ فخر الأجيال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حفلت أشواط جير تبع العامة والملاك بمنافسة قوية في بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور، وينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وشهدت الأشواط مشاركة 300 طير، بإجمالي جوائز 2.450.000 درهم.

وتختتم اليوم منافسات العامة والملاك بأشواط «القرموشة»، وأما عن نتائج أشواط العامة، ففاز هزاع محمد المحمود بلقب شوط جير تبع فرخ الرمز، بالطير «تي 22»، وخالد ناصر الهاجري في شوط جير تبع جرناس الرمز، بالطير «نمرود»، وحميد المنصوري شوط جير تبع فرخ رئيسي، بالطير «تي 69»، وخالد ناصر الهاجري في شوط جير تبع جرناس رئيسي، بالطير «106»، وأحمد عبدالله بوهليبة لقب شوط جير تبع فرخ نقدي، بالطير «تي 49».

وفي أشواط العامة الملاك، توج حميد محمد الطاير بلقب جير تبع فرخ الرمز، بالطير «الكاس»، وسلطان راشد المنصوري بشوط جير تبع جرناس الرمز، بالطير «لاهوب»، وحميد الطاير في شوط جير تبع فرخ الرئيسي، بالطير «النخبة»، وسلطان المنصوري بشوط جير تبع جرناس الرئيسي، بالطير «شواق»، وأخيراً منصور المنصور، بشوط جير تبع فرخ النقدي، بالطير «2121».