هيرو دبي حتا.. نجاح كبير بمشاركة أكثر من 400 دراج من 50 دولة

المصدر: البيان الإلكتروني

توج البطل العالمي الكولومبي هيكتور ليوناردو بايز بلقب النسخة الأولى من بطولة "هيرو دبي حتا" التي أقيمت لأول مرة في المنطقة، وتعد الجولة من الأولى من سلسلة "هيرو العالمية للدراجات الهوائية الجبلية 2020"، والمدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.

واستضافت منطقة حتا منافسات البطولة التي أقيمت صباح الجمعة ونظمتها إكس دبي تحت رعاية مراس بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، وشارك فيها أكثر من 400 دراج من 50 دولة وانطلق السباق من وادي حتا بحديقة دبي الوطنية الخلابة، واستمتع الدراجين بالأجواء الخلابة والطقس الصافي وسط الجبال التي زادت من حماسة السباق.

وتضمن سباق المحترفين مسارين، المسار الأول الذي شارك فيه نخبة من أبطال العالم الذين تنافسوا ليصبحوا أول من يحقق بطولة هيرو دبي، وسلك خلالها المتسابقون طريقاً بطول 60 كيلومتراً وتسلقوا منحنيات بارتفاع 1600 متر، والمسار الثاني امتد على مسافة 30 كيلومتراً ومنحنيات بارتفاع 800 متر، كما تضمنت البطولة إقامة سباق للهواة وسباق للأطفال.

فاز بطل العالم ليوناردو بايز من فريق جيانت بولي ميديكال بالمركز الأول في سباق المحترفين للرجال بعدما أنهى السباق في زمن قدره ساعتين، و 7 دقائق، و29 ثانية، و 6 جزء من الثانية، فيما جاء في المركز الثاني الدراج الإستوني بروس بيتر من فريق ام تي بي برو، بعدما أنهى السباق متأخرًا عن بايز بأربع دقائق و28 ثانية فقط، وحل التشيكي هينك كرستيان من فريق فيوتشر سايكلنغ في المركز الثالث بعدما أنهى السباق في زمن قدره ساعتين و 11 دقيقة و 58 ثانية و 1 جزء من الثانية.

وفي سباق المحترفين للسيدات فازت السلوفينية بلازا بيانتاريك من فريق بيانتاتم بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن قدره ساعتين و 35 دقيقة و6 جزء من الثانية، تلتها الليتوانية سوزانا كاتازينا من فريق ام تي بي برو في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره ساعتين و 39 دقيقة و54 ثانية و 6 جزء من الثانية، وحلت الإيرانية بارتوزار فارناك من المنتخب الإيراني الوطني في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره ساعتين و55 دقيقة و 15 ثانية و 2 جزء من الثانية.

وفي سباق 30 كيلومترًا فاز جان برادلي دي ليون من فريق ولفيز بايك شوب بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في زمن قدره 1 ساعة و 45 دقيقة و 7 ثواني و 6 جزء من الثانية، تلاه ألبرت باكتول من فريق العين ام تي بي في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 1 و 46 دقيقة و 53 ثانية و 2 جزء من الثانية، وحل شانون أو كونور من فريق دبي الإمارات في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 1 ساعة و 47 دقيقة و 26 ثانية و 4 جزء من الثانية.

وفازت أودري تروشي بالمركز الأول في سباق 30 كيلومترًا للسيدات بعد إنهائها السباق في زمن قدره ساعتين و10 دقائق و 16 ثانية، تلتها سوني سكافلر في المركز الثاني بعد إنهائها السباق في زمن قدره ساعتين و 14 دقيقة و 6 ثوان، وجاءت أيرين كوندي في المركز الثالث بعد إنهائها السباق في زمن قدره ساعتين و 24 دقيقة و 53 ثانية.

تعد بطولة هيرو السباق الأصعب في العالم، وكانت بداية تأسيس هذه البطولة منذ 10 سنوات في إيطاليا وهذه هي المرة الأولى التي يتم تنظيمها في الشرق الأوسط من خلال الجولة الافتتاحية في حتا، وهي عبارة عن سلسلة عالمية مكونة من 3 جولات أقيمت الجولة الأولى في دبي، وستكون المحطة الثانية في إيطاليا في شهر يونيو والمحطة الثالثة في تايلاند في أكتوبر 2020 وهو أحد السباقات الرسمية التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، ويشارك فيه نخبة من أبطال العالم في الدراجات الهوائية الجبلية.

وأصبحت منطقة حتا مركزا دوليا لسباقات الدراجات الهوائية بشكل عام والدراجات الهوائية الجبلية بشكل خاص، ويدعم هذا السباق الخطة التنموية الشاملة لتطوير منطقة حتا وتعزيز جاذبيتها كوجهة سياحية ورياضية من الطراز الأول، حيث تمتلك الكثير من المقومات التي تجمع عناصر الجمال الطبيعية من الجبال والسهول والطقس الرائع، كما تعد رياضة الدراجات الهوائية من الرياضات التي اكتسبت شعبية كبيرة في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، وأصبحت تجتذب المزيد من الممارسين، وذلك بفضل وجود العديد من المنشآت الرياضية الممتازة وسهولة الوصول إلى مضامير الدراجات الهوائية في مختلف أنحاء دبي.