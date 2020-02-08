دبي تستضيف تصفيات كأس العالم لتنس السيدات

المصدر: دبي-البيان الرياضي

تستضيف دبي تصفيات كاس العالم لتنس السيدات بمشاركة 6 دول آسيوية بداية من الأول من مارس المقبل، بعد قرار الاتحاد الدولي للتنس نقل التصفيات خارج الصين بسبب تفشي وباء كورونا.

وتأتي الاستضافة تأكيدا على حرص دولة الإمارات على المساعدة في الحالات الإنسانية وكذلك على قدرتها في استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات الدولية في مختلف الرياضات لتوفر المنشآت المصممة بمواصفات عالمية علية المستوى وتوفر الكفاءات الوطنية المؤهلة لتنظيم أكبر الملتقيات والأحداث الدولية.