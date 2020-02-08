سلة الشارقة 10 من 10

المصدر: دبي - ياسر قاسم

حقق فريق السلة بنادي الشارقة فوزه العاشر على التوالي في مسابقة الدوري العام، على فريق بني ياس بنتيجة 99-72، أول من أمس، ضمن الجولة الأولى للدور الثاني من البطولة، فيما اكتسح شباب الأهلي ضيفه العين بنتيجة 129-53، وتفوق النصر على الجزيرة 93-63، والوصل على الوحدة 93-87، والبطائح على الظفرة 66-62، وبهذه النتائج واصل فريق الشارقة صدارته الترتيب العام بالعلامة الكاملة وبرصيد 20 نقطة، بفارق نقطة الواحدة عن شباب الأهلي، ونقطتين عن النصر صاحب المركز الثالث، وعزز كل من البطائح والوصل مركزيهما الرابع والخامس برصيد 17 و16 نقطة على التوالي، وحافظ بني ياس رغم خسارته على المركز السادس برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة عن الظفرة، في المركز السادس، ويحتل الوحدة والجزيرة والعين المراكز الأخيرة برصيد 12 و11 و10 نقاط على التوالي.