الطاير يتوج الفائزين في بطولة دبي لـ«الرجل الحديدي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

توج معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، أبطال النسخة الخامسة من بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان) التي أقيمت صباح أمس على شاطئ أم سقيم في شارع جميرا وفي شارع القدرة وصولاً لمنطقة محمية المرموم، بمشاركة أكثر من 2600 رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 110 دول من جميع الجنسيات والأعمار من الرجال والسيدات، ومن بينهم أصحاب الهمم، منهم 1700 من خارج الدولة. حضر مراسم التتويج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وأحمد الحاج مدير البطولة وأسماء يوسف الجناحي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرياضة الترايثلون.

وكان سعيد حارب قد أعطى إشارة انطلاق المنافسات التي بدأت في الساعة السابعة صباحاً، واحتشد الجمهور بأعداد كبيرة لمتابعة منافسات البطولة من ساعات الصباح المبكر قبل طلوع الشمس بداية من سباق السباحة، واستمروا في الانتقال من نقطة إلى أخرى لمتابعة كافة السباقات، وفاز البلجيكي بارت أرناوتس لأول مرة بلقب الرجال بعد أن قطع المسافة البالغة 113 كم في ثلاث مسابقات هي السباحة والدرّاجات الهوائية والجري، فيما حل مواطنهُ بيتر هيميرك ثانياً، وجاء البريطاني أدم بودين ثالثاً، وعلى مستوى السيدات، توجت باللقب السويسرية إموجين سيموندز ولنفس المسافة والألعاب الثلاث، فيما حلت الأمريكية دانيلا دينجمان ثانية، والبرازيلية باميلا أوليفيرا ثالثة.

مكانة

وأشاد الطاير بالبطولة التي تعد واحدة من 70 بطولة وفعالية رياضية يتم تنظيمها في دبي خلال شهر فبراير الجاري، وهو الأمر الذي يؤكد مكانة الرياضة في دولة الإمارات، وحرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع مختلف الجهات لدعم قطاع تنظيم الفعاليات الرياضية على النحو الذي يجعله يقوم بدوره في مجال صحة وسعادة أفراد المجتمع والمساهمة في القطاع الاقتصادي لإمارة دبي، وأضاف معاليه: ارتفاع أعداد المشاركين إلى أكثر من 2600 من مختلف الأعمار والجنسيات وحضور أكثر من 1700 شخص من خارج الدولة للمشاركة وبرفقتهم أفراد عائلاتهم، يؤكد مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية، ونمو قطاع السياحة الرياضية بفضل توفر المنشآت السياحية المميزة وتطور قطاعات النقل والاتصالات ونمو الوعي بممارسة الرياضة الذي جعل من دبي مدينة رياضية عالمية بامتياز.

وحرصت عدد من الجهات الحكومية على دعم البطولة في مختلف الجوانب اللوجستية انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية مع مجلس دبي الرياضي، حيث تولت فرق عمل شرطة دبي تأمين المشاركين في المياه والشوارع، كما قامت فرق عمل هيئة الطرق والمواصلات بتوفير مسارات آمنة ومعزولة بلغ طولها 90 كيلومتراً لمرور الدراجات الهوائية بدون التأثير على حركة مرور السيارات، إلى جانب مضمار الجري على امتداد شاطئ أم سقيم، وعملت فرق عمل بلدية دبي على توفير مكان نموذجي ومتكامل لقرية البطولة بمختلف أماكن السباق، وتولت سلطة مدينة دبي الملاحية تأمين المياه لمنافسات السباحة، بالإضافة إلى جهود نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في توفير منقذين وقوارب إسناد لتأمين فعالية السباحة التي شارك فيها أكثر من 2600 شخص.