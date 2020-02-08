ختام مثير للجولة الثانية من كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

اختتمت الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو وسط أجواء مثيرة وحماسية من المنافسات قدمها لاعبو مختلف أندية الدولة بنظام الحزام المفتوح ضمن فئتي الناشئين تحت 18 عاماً، والرجال فوق 18 عاماً.

وحضر الجولة الثانية من البطولة والتي أقيمت في نادي الحصن الترفيهي بمدينة الرويس برعاية شركة أبوظبي الوطنية للبترول، أدنوك «شريك الطاقة»، محمد سالم الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وخالد علي الحوسني نائب رئيس إدارة الخدمات في شركة أبوظبي الوطنية للبترول أدنوك وعدد من مسؤولي اتحاد الإمارات للجوجيتسو وشركة أبوظبي الوطنية للبترول أدنوك. ونجحت أندية بني ياس والعين والوحدة في التأهل إلى الجولة الثالثة من البطولة عن فئتي الناشئين والرجال بعد تألق لافت للاعبين ليحجزوا لهم موعداً في 7 مارس 2020 للظفر بأغلى الألقاب.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو تمثل حجر الأساس لأجندة الاتحاد المحلية واستراتيجيته الهادفة إلى تعزيز تبني رياضة الجوجيتسو بين جميع أطياف المجتمع. وبيّن أن ما شهدته أبسطة المنافسة من مستويات فنية راقية وأداء شيق يعكس المساعي لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في ترسيخ موقع الدولة كموطن للجوجيتسو ومنبع للمواهب الوطنية.

وتنطلق اليوم الجولة الثانية من بطولة أم الإمارات للجوجيتسو وذلك في صالة مبارك بن محمد الرياضية في أبوظبي بمشاركة كبيرة للاعبات إماراتيات من جميع أنحاء الدولة. وتقتصر المنافسات في البطولة على مشاركة اللاعبات الإماراتيات وأبناء المواطنات ومواليد الدولة.