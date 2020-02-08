مكتوم بن حمدان يشهد «هجن الشيوخ» في مهرجان ولي عهد دبي

المصدر: دبي - ياسر قاسم، علي الظاهري

شهد سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مساء أمس، بميدان المرموم، سباقات هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الإيذاع ضمن النسخة الثالثة لمهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، للهجن العربية الأصيلة، واشتمل اليوم السادس للمهرجان على 16 شوطاً في الصباح و13 في المساء لمسافة 6 كلم، وشهدت الفترة المسائية تنافساً محموماً بين الشعارات، وتمكنت هجن الرئاسة تحت قيادة مضمرها سلطان محمد الوهيبي من الظفر بناموس الشوط الرئيسي للبكار المحليات، وذلك عن طريق «وسام»، وتواصل تألق الشعار الأحمر لهجن الرئاسة من خلال ثاني الأشواط للبكار المحليات عبر «بلشة» تحت قيادة محمد زيتون المهيري، وأضاف «هياض» النقطة الثالثة توالياً لهجن الرئاسة مع المضمر راشد بالسم المنصوري في الشوط الثالث للجعدان محليات، ووضع شعار هجن النايفات بصمته على رابع الأشواط للجعدان مهجنات، حيث تمكن «شعاق» تحت قيادة المضمر راشد حلفان المرّي.

تألق هجن زعبيل

وحققت «الشاهينية» الفوز لهجن زعبيل في الشوط الخامس للبكار محليات مع راشد محمد مروشد، وبنفس اسم «الشاهينية» اعتلت العاصفة الصدارة بقيادة غياث الهلالي في الشوط السادس للبكار مهجنات، وعادت هجن زعبيل للمقدمة في الشوط السابع للجعدان محليات مع «شاهين» والمضمر راشد مروشد، وأهدى «القاطع» لقب الشوط الثامن للجعدان مهجنات إلى سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، مع المضمر مسري بالعرطي، ثم فازت العاصفة بالشوط التاسع للبكار محليات مع «الشاهينية» وغياث الهلالي، وحققت «الشاهينية» لقب الشوط العاشر للبكار مهجنات لهجن الرئاسة مع المضمر راشد المنصوري، قبل أن يهدي «هملول» لقب الشوط الحادي عشر للجعدان محليات إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مع المضمر سعيد مروشد، وعادت زعبيل لتفوز بالشوط الثاني عشر للجعدان مهجنات عبر «شاهين» والمضمر راشد مروشد، ثم اختتمت «هملولة» انتصارات اليوم السادس في الشوط الثالث عشر للبكار محليات مهدية الفوز لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مع المضمر سعيد مروشد. ‏

الفترة الصباحية

وقدمت هجن الرئاسة دخولاً قوياً في الفترة الصباحية، وذلك عندما حققت «هملولة» ناموس الشوط الرئيسي للبكار محليات بقيادة المضمر علي جميل الوهيبي، وقدم غياث الهلالي مضمر هجن العاصفة «الشاهينية» على قمة البكار مهجنات في الشوط الثاني وعاد ذات المضمر ليواصل الإبداع في ثالث الأشواط للجعدان محليات عبر «شاهين»، وتألق شعار ند الشبا المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، من خلال رابع الأشواط للجعدان المهجنات، والذي قدم من خلاله «شاهين» بقيادة سالم سعيد أداءً قوياً واستحق الصدارة، وأضافت «صدفة» فوزاً آخر لهجن الرئاسة في الشوط الخامس للبكار محليات بقيادة المضمر سلطان الوهيبي، وعلى دربها سارت رفيقتها من الرئاسة «بشاير» محققة لقب الشوط السادس للبكار مهجنات، وأهدى «شاهين» لقب الشوط السابع للجعدان محليات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، مع المضمر راشد خميس الغويص، وحققت هجن العاصفة 3 انتصارات متتالية تحت قيادة غياث الهلالي عبر «شاهين» في الشوط الثامن للجعدان و«الشاهينية» في الشوط التاسع للبكار محليات و«الشاهينية» أيضا في الشوط العاشر للبكار مهجنات، وعادت الرئاسة للفوز في الشوطين الحادي عشر للجعدان محليات مع «جميل» والمضمر سلطان الوهيبي، والثاني عشر للجعدان مهجنات مع «شاهين» والمضمر راشد المنصوري، وفازت العاصفة بالشوط الثالث عشر للبكار محليات مع غياث الهلالي عبر «الشاهينية»، ثم وضعت «مرموقة» هجن الرئاسة في المقدمة في الشوط الرابع عشر للبكار مهجنات مع سلطان الوهيبي، ثم فازت هجن العاصفة مع غياث الهلالي بآخر شوطين للفترة الصباحية عبر «الشاهينية» في الشوط الخامس عشر للبكار محليات، و«الشاهينية» أيضا للشوط السادس عشر للبكار مهجنات.

محطة الثنايا اليوم

تصل محطة مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، صباح ومساء اليوم محطة سن الثنايا والتي ستطرح رموزها من خلال الفترة المسائية، حيث سيكون التنافس على أشده للظفر بكأس ولي عهد دبي و1.5 مليون درهم من خلال الشوط الأول للبكار المفتوح، بينما ستكون البندقية ومليون درهم هي الجائزة الكبرى في الشوط الثاني للثنايا الجعدان المفتوح، وخصص الشوطان الثالث والرابع لرموز الإنتاج، حيث ستكون كأس ولي عهد دبي للإنتاج و1.5 مليون درهم حاضرين في الشوط الثالث للقايا البكار المفتوح «إنتاج»، وبندقية الإنتاج ومليون درهم ستكونان جائزتي الشوط الرابع للجعدان المفتوح «إنتاج» وبالمقابل تشهد الأشواط الاثنا عشر الأخرى «محليات ومهجنات» تنافساً محموماً بين أبناء القبائل على السيارات «نيسان بلاتينيوم، نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب» لأصحاب المراكز الأولى، بينما ستكون هناك جوائز مالية قيمة لأصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات، بواقع عشر أشواط للإنتاج ستكون جائزة المركز الأول فيها سيارات «نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب»، وعشرة أشواط نقدية مقسمة ما بين أشواط المحليات والمهجنات، وسينال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر جوائز نقدية قيمة.